Kiel

Das sind die wichtigsten Spitzenkandidaten der Parteien für die Landtagswahl am 8. Mai in Schleswig-Holstein:

Landtagswahl in Schleswig-Holstein 2022: Daniel Günther (CDU)

Daniel Günther (CDU), Ministerpräsident von Schleswig-Holstein und Spitzenkandidat für die kommenden Landtagswahlen Quelle: Christian Charisius/dpa

Der Ministerpräsident ist der Erfolgsgarant für seine Partei. Sie setzt im Wahlkampf ganz auf ihn. Günther (48) ist populär wie kein anderer Regierungschef in Deutschland. Er hielt die Koalition aus CDU, Grünen und FDP seit 2017 maßgeblich zusammen, bewährte sich als Konfliktmanager. Nach seiner Wahl 2017 etablierte er sich rasch in der Riege der CDU-Ministerpräsidenten. Seine Ausdauer hilft ihm als Langstreckenläufer wie als Politiker. Günther war CDU- Landesgeschäftsführer (2005 bis 2012), kam 2009 in den Landtag, wurde 2014 Fraktionschef und Ende 2016 Landesvorsitzender. Der gebürtige Kieler lebt mit Ehefrau Anke und zwei Töchtern in Eckernförde.

Landtagswahl in Schleswig-Holstein 2022: Thomas Losse-Müller (SPD)

Thomas Losse-Müller, Spitzenkandidat der SPD für Schleswig-Holstein, trinkt nach dem "Politboxen" vor der Nordmarkhalle ein alkoholfreies Bier. Quelle: Marcus Brandt/dpa

Regierungserfahrung bringt der 49-Jährige aus der Vorgängerregierung von SPD, Grünen und SSW (2012-2017) mit. Als Chef der Staatskanzlei und zuvor Finanzstaatssekretär gehörte der Vater von zwei Töchtern aber noch den Grünen an. Erst 2020 wurde er Sozialdemokrat. Im Land ist der Hobby-Vogelkundler noch weitgehend unbekannt. Im Wahlkampf setzt er auf Themen wie sozialer Wohnungsbau, Kostenlos-Kita und Tariftreue. Vor dem Wechsel in die Politik arbeitete der Volkswirt für die Deutsche Bank und die Weltbank, nach dem Regierungswechsel hin zu Jamaika als Unternehmensberater. Auch wegen dieser Auszeit von der Politik kam seine Berufung zum Spitzenkandidaten überraschend.

Landtagswahl in Schleswig-Holstein 2022: Monika Heinold (Grüne)

Monika Heinold (63) ist Finanzministerin und stellvertretende Ministerpräsidentin in Schleswig-Holstein.

Seit 2012 ist sie Finanzministerin - erst in einer Koalition mit SPD und SSW, nun im Jamaika-Bündnis mit Regierungschef Daniel Günther von der CDU und der FDP. Bei aller Ausgabendisziplin hat die gelernte Erzieherin (63) das Soziale im Blick. „Klimaschutz, Bildungspolitik und Steuerpolitik sind eine Frage der Generationengerechtigkeit“, schreibt sie auf ihrer Homepage. Heinold gilt als versierte Finanzexpertin, die ihre Ziele mit geduldiger Durchsetzungsfähigkeit verfolgt. Sie führt die Nord-Grünen gemeinsam mit Landtagsvizepräsidentin Aminata Touré in die Wahl. Ihr großes Ziel: Heinold will erste grüne Ministerpräsidentin werden.

Landtagswahl in Schleswig-Holstein 2022: Bernd Buchholz (FDP)

Bernd Buchholz (60), Wirtschaftsminister von Schleswig-Holstein und Spitzenkandidat der FDP

Der 60-Jährige ist Manager durch und durch. Vor seiner Rückkehr in die Landespolitik - von 1992 bis 1996 war er Landtagsabgeordneter - steuerte er zeitweise als Vorstandsvorsitzender das Medienhaus Gruner + Jahr. Auch als Wirtschaftsminister in der Jamaika-Koalition ist er Manager geblieben. Der promovierte Jurist will Dinge bewegen und macht keinen Hehl daraus, dass ihm vieles in Politik und Bürokratie zu lange dauert. Ein Schwerpunkt ist die Verkehrspolitik mit dem Bau und der Reparatur von Straßen und der Verbesserung des Angebots auf der Schiene. Während der Corona-Pandemie setzte sich Buchholz vehement für den Tourismus ein - so mit erfolgreichen Modellregionen im Frühjahr 2021.

Landtagswahl in Schleswig-Holstein 2022: Lars Harms (SSW)

Lars Harms, Fraktionsvorsitzender des Südschleswigschen Wählerverbandes (SSW) und Spitzenkandidat seiner Partei bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein. Quelle: Carsten Rehder/dpa

Der Vater von sechs Kindern sitzt seit 22 Jahren für die von der Fünf-Prozent-Hürde befreite Partei der dänischen und friesischen Minderheit im Landtag. Der 57-Jährige ist ein Freund klarer Worte, kämpft leidenschaftlich für seine Positionen und kann hart verhandeln. 2012 war er eine maßgebliche Figur beim Schmieden der Koalition mit SPD und Grünen. Er würde sich einem CDU-geführten Bündnis aber wohl auch nicht verweigern. Zuletzt rückte er immer mehr das Soziale in den Fokus. Das Leben müsse für alle bezahlbar bleiben, betont er angesichts der Rekordpreise für Energie- und Lebensmittel. Auch die von ihm unterstützte Energiewende müsse sozial ausgestaltet werden.

Landtagswahl in Schleswig-Holstein 2022: Jörg Nobis (AfD)

Jörg Nobis, Spitzenkandidat der AfD bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein

Zum zweiten Mal nach 2017 tritt Nobis als AfD-Spitzenkandidat in Schleswig-Holstein an. Er ist damit eine Konstante innerhalb des lange zerstrittenen Landesverbandes, der weiterhin keinen Vorsitzenden hat. Nobis zählt zu jenen in der Partei, die den Rückzug des ehemaligen Bundesvorsitzenden Jörg Meuthen bedauerten. Beobachter sehen den 46-Jährigen nicht am rechten Rand der Partei. Im Landtag tritt er meist betont seriös auf, im Ton ruhig bis scharf, klar in der Sache. Mit der Corona- und Flüchtlingspolitik der Landesregierung geht Nobis hart ins Gericht. Vor seiner Wahl in den Landtag arbeitete der Vater von zwei Kindern als nautischer Sachverständiger.

Alle News und Entwicklungen zur Landtagswahl in Schleswig-Holstein am 8. Mai, Berichte aus den Regionen und Kommunen finden Sie auch bei unseren Kolleginnen und Kollegen bei der Kieler Nachrichten.

RND/dpa