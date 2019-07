Dresden

Die Landesliste der AfD für die Landtagswahl in Sachsen ist teilweise ungültig. Der Landeswahlausschuss in Dresden ließ nur die Listenplätze 1 bis 18 zu. Die AfD hat ihre Liste in zwei getrennten Versammlungen aufgestellt.

Aufgrund der aktuellen Umfragewerte könnte die AfD bei der Landtagswahl wohl mit 30 bis 40 Sitzen rechnen. Durch das Zusammenstreichen ihrer Liste müsste sie nun möglichst viele der insgesamt 60 sächsischen Wahlkreise direkt für sich entscheiden, um auf diese Mandatszahl zu kommen.

Zwei Versammlungen, zwei Wahlverfahren

Für den Wahlausschuss ging es auch um die Frage, ob die AfD zur Bestimmung der Landesliste formal nur eine Aufstellungsversammlung durchgeführt hat, die nur unterbrochen und fortgesetzt wurde. Die rechtliche Einschätzung der Landeswahlleiterin Carolin Schreck ist eine andere, wie Teilnehmer der Ausschusssitzung berichteten: Demnach gab es zwei Versammlungen. Bei der zweiten Sitzung wurde nicht weitergemacht, wo bei der ersten aufgehört wurde. Zudem gab es unterschiedliche Versammlungsleiter und Wahlverfahren.

Das sei nicht zulässig, entschied der Ausschuss. In einer ersten Reaktion kündigte Landesvorstandsmitglied Carsten Hütter an, dass die Partei gegen die Entscheidung klagen wolle. Zur Sicherheit solle man jetzt den Wahlkampf auf alle Direktkandidaten abstellen.

AfD-Landeschef empört: „Komplott der Altparteien“

Der sächsische AfD-Landesvorsitzende Jörg Urban äußerte sich empört: „Das ist ein verabredeter Komplott von Vertretern der im Landtag sitzenden Altparteien, mit einem durchsichtigen, juristisch nicht haltbarem Boykottverfahren den stärksten politischen Mitbewerber zur Landtagswahl Sachsen am 1. September strategisch zu schwächen.“

Er kündigte Klagen an und glaubt weiter an einen Wahlerfolg: „Nach diesem Manöver wird zudem die Solidarität für unsere Partei immens zunehmen.“

Von Andreas Debski/LVZ/RND