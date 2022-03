Landeshauptstadt teilt mit: Altkanzler Schröder kein Ehrenbürger mehr von Hannover

Am Ende war es nur noch eine Frage der Zeit: Altbundeskanzler Gerhard Schröder ist nicht länger Ehrenbürger von Hannover. Das teilte die niedersächsische Landesregierung am Donnerstag mit. Der wegen seiner Russland-Beziehungen in Kritik geratene Ex-Kanzler hatte den Schritt am Ende sogar selbst beschleunigt.