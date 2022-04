Kubicki räumt Fehler in Russland-Haltung ein

Der FDP-Vize Wolfgang Kubicki hat Fehler in seiner Russland-Haltung eingeräumt. „Ich habe mich in meiner Annahme geirrt, dass es keinen logischen Grund für [Wladimir Putin, Anm. d. Red.] geben könnte, in der Ukraine einzufallen“, sagte Kubicki am Samstag dem „Spiegel“. Der Bundestagsabgeordnete sei fest davon überzeugt gewesen, „dass es nach dem Ende der Ost-West-Konfrontation keine Grenzverschiebungen mehr durch Gewalt geben wird.“ Spätestens mit dem russischen Einmarsch in der Ukraine hätte sich Kubickis politische Agenda „in Luft aufgelöst“.

Auch frühere Aussagen zu Nato-Osterweiterung bereue der FDP-Politiker heute. Die Nato verstärkte nach der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim 2014 ihre Ostflanke – Kubicki warf dem Verteidigungsbündnis damals „Säbelrasseln“ vor. „Damals glaubte ich die russische Seite noch so weit verstehen zu können, dass sie eine Stationierung als Bedrohung ansehen könnte. Aus heutiger Sicht war es eine Fehlinterpretation anzunehmen, dass es eine Nato-Osterweiterung nur mit Zustimmung der Russen geben könnte,“ so der FDP-Vize im „Spiegel“.

Ein sofortiges Energieembargo für russische Importe sieht Kubicki kritisch, stattdessen gebe es Alternativen, unabhängig von russischer Energie zu werden: Die Bundesregierung könne die deutsche Ölförderung weiter voranbringen. „Wir haben zudem im niederländischen Groningen große Erdgasvorkommen, die wir stärker als bislang nutzen könnten.“

Für die an den dortigen Gebäuden entstehenden Schäden müsste man zwar über europäische Ausgleichszahlungen nachdenken, so Kubicki. Allerdings warf Kubicki die Frage auf: „Wäre das nicht billiger, als das Geld für Gas aus Russland auszugeben?“

Gleichzeitig sprach sich der FDP-Vize für eine Laufzeitverlängerung der deutschen Atomkraftwerke aus: „Wir könnten unsere eigenen drei vom Netz gegangenen Atomkraftwerke zwei Jahre länger laufen lassen, das entspannt unsere Kohle- und Gasverstromung.“ Ein solches Vorgehen solle offen und schnell debattiert werden, sagte Kubicki im Spiegel.

RND/hyd