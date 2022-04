Berlin

In der Ukraine und bei ihren westlichen Partnern wächst die Sorge vor einer russischen Invasion in die zur Republik Moldau gehörende prorussische Separatisten-Region Transnistrien. Schon vor Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine hielten es Militärexperten für denkbar, dass die Russen einen Brückenschlag von der ukrainischen Hafenstadt Odessa bis zu der nur noch 40 Kilometer entfernten Südspitze von Transnistrien versuchen würden, um so den gesamten Südraum der Ukraine zu besetzen.

+++ Alle Entwicklungen zum Krieg gegen die Ukraine im Liveblog +++

„Von offizieller Seite bemüht man sich in der Republik Moldau, übrigens auch in der Region Transnistrien, die Situation zu beruhigen. Aber in der Bevölkerung gibt es natürlich große Sorge, das etwas eskalieren könnte“, sagt Katja Plate, Leiterin der Auslandsbüros Rumänien/Moldau der Konrad Adenauer Stiftung, im Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Katja Plate (44) ist Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlerin und leitet seit Jahresbeginn das Auslandsbüro Rumänien/Moldau der Konrad Adenauer Stiftung. Quelle: privat

Nachdem es zu Wochenbeginn mehrere Anschläge in Transnistrien gegeben hatte, für die Russland und die Ukraine sich gegenseitig verantwortlich machten, sagte Moldaus Präsidentin Maia Sandu, ihr Land wolle eine friedliche Lösung der Konflikte. Und auch der selbsternannte Präsident Transnistriens, Wadim Krasnoselski, sendet nach den Worten von Katja Plate „eher deeskalierende Botschaften“ und erweckt den Eindruck, eigentlich den Status quo erhalten zu wollen. Dennoch, so Plate, muss man davon ausgehen, dass es in Transnistrien auch starke prorussische Kräfte gibt.

Israel hat am Freitag aufgrund der aktuellen Sicherheitslage eine Reisewarnung für Transnistrien ausgesprochen. Israelis, die sich dort aufhielten, sollten die Region so schnell wie möglich verlassen, sagte ein Sprecher des Außenministeriums in Tel Aviv. Geplante Reisen dorthin sollten storniert werden.

Die selbsternannte prorussische Transnistrische Republik, die international von niemandem anerkannt ist, hat sich Anfang der 1990er Jahre in einem blutigen Bürgerkrieg von der rumänischsprachigen Republik Moldau abgespalten und versucht seither mit massiver Unterstützung des Kreml eine Art autonomen Status durchzusetzen, gehört aber völkerrechtlich weiterhin zu Moldau. Von den rund 450.000 Einwohnern sollen die Hälfte russische Pässe besitzen.

Die Ukraine schätzt die Zahl der in Transnistrien stehenden russischen Soldaten auf 1.500 bis 2.000 Mann. „Von ihnen sind 500 bis 600 Russen, der Rest Einheimische“, sagte der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak in dieser Woche.

Über die Kräfte Transnistriens selbst gibt es unterschiedliche Schätzungen. Während der Leipziger Osteuropa-Historiker Prof. Stefan Troebst von etwa 10.000 Soldaten ausgeht, „die in den vergangenen 30 Jahren offenkundig von Russland massiv aufgerüstet und ausgebildet wurden“, beziffert der Schweizer Militärexperte Marcus Keupp von der Technischen Hochschule Zürich die Zahl nur auf 5.000.

Keupp geht davon aus, dass die 2,6-Millionen-Einwohner-Republik Moldau selbst rund 20.000 Mann unter Waffen hat.

Anschläge in Transnistrien: Ein russischer Vorwand?

Die jüngsten Anschläge in Transnistrien bezeichnete die Ukraine als Versuch einer Provokation in der Art, „wie es die Russische Föderation immer macht“.

Zuerst war zu Wochenbeginn in der transnistrischen Hauptstadt Tiraspol das Hauptquartier der Staatssicherheit beschossen worden, in dem sich zum Zeitpunkt der Tat aber kein Mensch befanden. Dann wurden dort zwei Sendemasten aus Sowjetzeiten gesprengt, die unter anderem der Übertragung russischen Rundfunks in die Region dienen sollten.

Russland droht mit Einmarsch in die Konfliktregion Moldau

Und dann gab es noch im Norden des schmalen Landsteifens zwischen Moldau und der Ukraine einen Sprengstoffanschlag auf ein russisches Munitionslager in dem Dorf Cobasna (russisch Kolbasna), das als eines der größten Osteuropas gilt. „Es ist von 20.000 Tonnen Munition die Rede, die noch aus Sowjetzeiten stammen und von denen niemand weiß, inwieweit sie militärisch noch verwendungsfähig sind“, sagt Katja Plate.

Auf jeden Fall müsse man mit dem Schlimmsten rechnen, wenn es zu einer Explosion komme. Der Anschlag konnte dem von russischem Militär bewachten Lager nichts anhaben, könnte aber einen weiteren Vorwand für eine russische Intervention bieten. Einen „Hilferuf“ der transnistrischen Separatisten nach dem Vorbild der prorussischen „Republiken“ Luhansk und Donezk in der Ukraine hat es aber bislang nicht gegeben.

„Ein eingefrorener Konflikt, der 30 Jahre zurückliegt“

Das defacto-Regime in Tiraspol ist zwar politisch von Moskau abhängig, hat sich aber mit der prowestlichen moldauischen Regierung in Chisinau in einem friedlichen Nebeneinander arrangiert. „Das ist hier ein eingefrorener Konflikt, der 30 Jahre zurückliegt“, sagt Katja Plate. Nach ihren Worten gibt es einen routinierten kleinen Grenzverkehr zwischen dem linken und dem rechten Ufer des Flusses Dnistr, der die Einflussbereiche von Chisinau und Tiraspol trennt. Und natürlich gibt es auch „grenzüberschreitende“ Familienbeziehungen.

Dennoch bleibt unter westlichen und ukrainischen Militärstrategen die Sorge, dass Russland auch von Transnistrien aus die Ukraine angreifen könnte. Der in der Nähe von Tiraspol gelegene Flughafen könnte als Truppenlandplatz dienen, um dann von dort aus größere Einheiten an die nur wenige Kilometer entfernt liegende Westgrenze zur Ukraine in Marsch zu setzen.

Schon in der vergangenen Woche hatte der russische Generalmajor Rustam Minnekajew laut Medienberichten im Zusammenhang mit der „zweiten Phase“ der russischen „Spezialoperation“ auch über die Eroberung der südlichen Ukraine gesprochen und dabei den Zugang zur Republik Transnistrien als Vorteil bezeichnet.

„Wir haben Transnistrien immer als Brückenkopf betrachtet, von dem gewisse Risiken ausgehen“, sagte der ukrainische Präsidentenberater Mychailo Podoljak Mitte der Woche. Die ukrainische Führung sei sich der Gefahren bewusst, weshalb in den ukrainischen Regionen Odessa und Winnyzja „unter dem Gesichtspunkt der Verteidigung alles gut durchdacht“ worden sei.

Auch in Brüssel zeigt man sich besorgt über die aktuellen Entwicklungen. Die aus Transnistrien gemeldeten Vorfälle beeinträchtigten die Sicherheit und Stabilität des Landes, teilte der EU-Außenbeauftragte Josep Borell zum Wochenende mit. Die Europäische Union fordere die verantwortlichen Akteure auf, eine weitere Destabilisierung der Lage zu vermeiden.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow spielte die Gefahr eines Übergreifens des Ukrainekrieges auf die benachbarte Republik Moldau herunter. In einem einstündigen Interview mit dem TV-Sender Al-Arabija sagte Lawarow auf eine entsprechende Frage: „Moldau sollte sich um seine eigene Zukunft sorgen. Denn sie werden in die Nato hineingezogen.“

Von Jan Emendörfer/RND