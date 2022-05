Das Oberhaupt der Katholischen Kirche hat der Nato eine Mitschuld am Krieg in der Ukraine vorgeworfen. Papst Franziskus beschrieb die Osterweiterung des Verteidigungsbündnisses am Mittwoch als „Bellen“ vor Russlands Tür. Gleichzeitig verglich er den russischen Krieg mit dem Völkermord in Ruanda vor 28 Jahren.