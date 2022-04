Berlin

Am Morgen ihrer Hochzeit begann der Krieg. Polina Oleinikova und Arshak Makichyan starrten schockiert auf die Nachrichten. Die 19-Jährige brach in Tränen aus. Der Diktator, gegen dessen Politik sie seit langem auf die Straße gingen, hatte es wirklich gewagt. Wladimir Putins Truppen marschierten in die Ukraine ein.

Kurz überlegten die beiden, alles abzusagen. Dann entschieden sie, doch zum Standesamt zu gehen. Schließlich heirateten sie nicht nur aus Liebe, sondern auch wegen der Polizei. Ehepartner müssen auch in Russland nicht gegeneinander aussagen. Oleinikova und Makichyan waren in den Wochen vor der Invasion bereits mehrfach verhaftet worden. Sie kannten die Verhöre, die erfundenen Vorwürfe, die Tricks. Sie kannten die Einsamkeit und die Schreie aus den Nachbarzellen.

Seit 2019 war Makichyan, ausgebildeter Konzertviolinist, das Gesicht von „Fridays for Future“ in Russland. Freitag für Freitag stand er auf der Straße. Oft alleine mit einem Schild, weil Ein-Personen-Demonstrationen geduldet warne. Manchmal mit ein paar Dutzend Mitstreitern. Von Anfang an ging es nicht ihm nicht nur ums Klima, sondern auch um Putin. „In Russland kannst du nicht den Klimawandel bekämpfen, ohne das Regime zu bekämpfen“, sagt er. 2021 lernt er Oleinikova bei einem Protest kennen.

Aus den Hochzeitsfotos machen sie ein Protest-Happening: Oleinikova blickt im blauen Trägerkleid ernst in die Kamera, sie hält einen Strauß gelber Rosen. Eine Braut in den Farben der überfallenen Ukraine. Makichyan umarmt sie, auf dem Rücken seines weißen Hemdes steht in blutroten Lettern „Fuck the war“. Sie veröffentlichen die Bilder auf Instagram, dann gehen sie protestieren. Am nächsten Tag werden sie erneut verhaftet.

Schnitt. Ende April, ein vegetarisches Café in Berlins Prenzlauer Berg, Frühling. Frieden, Alltag. Etwas verloren dazwischen: Oleinikova und Makichyan, die inzwischen seit einem Monat in Berlin leben. Drei Tage waren sie unterwegs, von Moskau aus mit dem Bus, an der Grenze zwischen Belarus und Polen wurden sie zunächst trotz gültiger Visa zurückgewiesen.

Sie sind bei Freunden von Freunden untergekommen. Ihre Bankkarten funktionieren nicht. Es soll kein Exil sein, sagen sie. Keine Auswanderung. Sie wollen keinen Asylantrag stellen, „dann dürften wir nicht mehr zurück“. Vielleicht wollen sie schon bald wieder nach Moskau, sagen sie beide. Berlin fühlt sich falsch an. Gleich nach ihrer Ankunft waren die beiden beim Klimastreik am Brandenburger Tor. Die erste Demonstration in Freiheit, ohne Angst verhaftet zu werden.

Und zugleich das Gefühl, fehl am Platz zu sein. Makichyan spricht irritiert von „Spaß-Aktivisten, die für eine bessere Welt hüpfen“. Auf Twitter schreibt er: „In Berlin ist es ungefährlich, „Fuck the war“ zu sagen, du kannst es an jede Wand sprühen, und gleichzeitig liefert die EU Waffen nach Russland und finanziert den Krieg, indem sie fossile Brennstoffe kaufen. Es ist verrückt.“

Fuck the war

Хуй войне

It’s safe to say it Berlin, say it loud, even draw a graffiti, but still, EU continues to finance the war by buying fossil fuels from Russia, continue to sell weapons to Russia. It’s insane. pic.twitter.com/MoEHhHN7Wv — Arshak Makichyan (@MakichyanA) April 26, 2022

Sie dachten, in Berlin würde man sie verstehen, ihnen vielleicht zuhören, vielleicht bekämen sie sogar Termine bei Olaf Scholz und Annalena Baerbock. „Deutschland hat schließlich seine Erfahrungen mit Diktaturen gemacht“, sagt Makichyan. Sein Ton wird vorwurfsvoll. „Aber die russische Zivilgesellschaft habt ihr alleine gelassen. Ihr habt Milliarden für Öl und Gas ausgegeben. Wohin flossen die? Unter anderem ins Überwachungssystem.“

Am Tag nach dem Überfall, dem Tag nach ihrer Hochzeit, bereitet sich Oleinikova für eine Protestaktion vor. Das Gesicht voller Kunstblut, in eine Militäruniform gekleidet. Verlässt sich mit Makichyan und zwei Journalisten das Haus. Kaum waren sie aus der Tür, werden sie schon von Polizisten umringt und zu Boden gebracht. Einige Stunden später sind sie wieder auf freiem Fuß.

Sie demonstrieren erneut, am 27. Februar, dem Jahrestag der Ermordung von Oppositionspolitiker Boris Nemzow. Immer schwieriger wird es in Moskau, überhaupt zu den Protestorten zu kommen: „Sie fischen dich schon vorher raus“, berichtet Oleinikova, „sie haben Gesichtserkennungs-Software in der U-Bahn, sie filzen deine Sachen, kontrollieren dein Handy auf oppositionelle Websites. Sie ersticken den Protest im Keim.“

Die Angst durchsetzt alles. „Ich hatte das Gefühl, ich ersticke“, sagt Oleinikova. „Ich konnte nicht mehr klar denken. Ich musste raus aus dem Land.“ Makichyan will nicht wegrennen. „Ich war wütend, ich war müde, ich wollte nicht mehr. Ich dachte sogar: Im Gefängnis hast du Ruhe vor all dem.“ Sie setzte sich durch.

Arshak Makichyan vor dem Willy-Brandt-Haus. Quelle: Carsten Koall/dpa

In Berlin machten sie nahtlos weiter mit den Protestaktionen. Neben „Fridays for Future“-Frontfrau Luisa Neubauer standen sie vergangenen Freitag vor der SPD-Parteizentrale. Diese Woche fuhren sie nach Schwerin zur zentralen „Fridays for Future“-Kundgebung gegen die Politik von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD), die jahrelang viel für die Interessen des russischen Staatskonzerns Gazprom und die Pipeline Nord Stream 2 tat. Makichyan wird wieder sein auf Putin gemünztes Schild mitbringen: „Wir haben ihn nicht gewählt. Ihr habt gewählt, ihn zu finanzieren“ steht auf englisch darauf.

Oleinikova kampierte mit zwei anderen Aktivistinnen drei Tage lang vor der russischen Botschaft. In der orthodoxen Osternacht riefen sie in einer russisch-orthodoxen Kirche Parolen gegen den Krieg. Der Pope drohte mit der Polizei, einige Kirchgänger aber bedankten sich bei ihnen, berichtet sie. Auch am 8. Mai, am Jahrestag des Kriegsendes 1945, will sie auf die Straße gehen.

From April 15 to 17, we, without food and other conveniences, held a round-the-clock “Another’s Woe" action near the Russian embassy in Berlin to remind people of the ongoing horrors of war and to emphasize that what is happening now is our common grief. pic.twitter.com/5QJ0fVE9mH — Apollinaria Oleinikova (@sonoapollinaria) April 18, 2022

Doch immer öfter denken sie, sie müssten eigentlich zurück. „Die Deutschen verstehen nicht, was wirklich los ist“, sagt Makichyan. „Sie verstehen nicht, dass gegen Putin derjenige verliert, der Angst zeigt.“

Er sucht jetzt einen Käufer für seine Violine und seinen Geigenbogen, seine Arbeitsgeräte aus einem früheren Leben. Sie brauchen Geld, im Westen und erst recht in Moskau.

Die beiden treten auf die Straße. Sonne, Menschen, Straßenbahnen, Stau. Frieden. Berlin sei schon ganz schön, finden sie.

„Wenn du ein furchtbares Regime bekämpfst“, sagt Makichyan zum Abschied, „dann wird es ein Teil von dir. Du wirst es nicht mehr los.“

Von Jan Sternberg/RND