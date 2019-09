Berlin

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat dem Sieger der Wahl in Österreich, Sebastian Kurz, auf Twitter gratuliert. Das Abschneiden der ÖVP sei ein historischer Wahlsieg, schrieb sie am Sonntag in dem Kurznachrichtendienst. "Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit auf europäischer Ebene."

Herzlichen Glückwunsch an die Freunde der @volkspartei und @sebastiankurz zu diesem historischen Wahlsieg! Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit auf europäischer Ebene. — A. Kramp-Karrenbauer (@akk) September 29, 2019

Die konservative ÖVP mit Spitzenkandidat Kurz erreichte laut Hochrechnungen gut 37 Prozent der Stimmen. Das ist ein Plus von fast 6 Punkten im Vergleich zu den Wahlen 2017. CSU-Chef Markus Söder twitterte: "Ein tolles Ergebnis! Damit wird Österreich stärker."

Grünen-Chef Robert Habeck teilte am Abend mit: " Die Grünen in Österreich wollten das "größte politische Comeback der Zweiten Republik" erreichen und sie haben es. (...) Sie haben aus der außerparlamentarischen Opposition einen fulminanten Wahlkampf gemacht und ein bärenstarkes Ergebnis eingefahren." Die zuletzt an der Vier-Prozent-Hürde gescheiterten Grünen profitierten von der Debatte um die Klimakrise: Sie erhielten rund 14 Prozent der Stimmen - nach nur 3,8 Prozent vor zwei Jahren.

RND/dpa