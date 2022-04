Berlin

Die Berliner Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) bezweifelt, ob die jüngsten Vereinbarungen der 16 Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit dem Bund über die Finanzierung der Geflüchteten aus der Ukraine ausreichend sind. Dabei verweist sie auf die besonderen Belastungen für das Land Berlin.

Kipping: Zu viel sei unklar

„Da ist noch zu viel offen und unklar“, sagte Kipping dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Vor allem bei der Aufteilung der Gelder zwischen den Bundesländern muss berück­sichtigt werden, wie sehr Berlin für die ganze Bundesrepublik in Vorleistung gegangen ist. Das beginnt beim Catering für alle, die am Berliner Hauptbahnhof als Tor zu Europa ankommen und weiterreisen. Es umfasst die Willkommenszelte, in denen Kriegsflüchtlinge zur Ruhe kommen können, und das zentrale bundesweite Verteilzentrum am Flughafen Tegel. Und es endet schließlich bei den Kosten für akute medizinische und pflegerische Bedarfe für Menschen, die nicht mehr weiterreisen können.“ Ob die finanziellen Mittel ausreichten, um den Bedarf des Landes Berlin auszugleichen, könne sie deshalb „zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen“, erklärte die Linken-Politikerin.

Nach zähen Verhandlungen über viele Stunden hatten sich Bund und Länder am späten Donnerstagabend auf eine Verteilung der Kosten für die Versorgung ukrainischer Kriegs­flüchtlinge geeinigt. Sie sollen demnach Grundsicherung erhalten. Den Ländern werden zudem insgesamt 2 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. 500 Millionen davon sollen an die Kommunen für Unterkunftskosten gehen.

Das Land Berlin hat allerdings besondere Belastungen, weil viele Geflüchtete von Anfang an zuerst hier ankamen und oft in der Stadt bleiben wollen. Deshalb hatte es auch von Beginn an Spannungen mit dem Bund darüber gegeben, was dieser zur Entlastung der Hauptstadt tun könne und müsse. Mittlerweile werden die Geflüchteten nach Königsteiner Schlüssel, der sich nach Steueraufkommen und Einwohnerzahl richtet, auf die 16 Länder verteilt. Das gilt aber nur für jene, die nicht privat, sondern in kommunalen Einrichtungen unterkommen.

Von Markus Decker/RND