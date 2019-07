Berlin

Gemeinsames Kochen mit dem Kommilitonen aus Taiwan, zu fünft auf einer Couch für zwei Fußball gucken, eine Tanzparty auf einem engen Flur: Die meisten, die mal im Studentenwohnheim gelebt haben, blicken auf solche Erinnerungen zurück. Erstmals außerhalb des Elternhauses zu leben, ist ein wichtiger Schritt. Diesen Lebensabschnitt im Wohnheim gemeinsam mit anderen jungen Menschen zu erleben, kann ihn zu einer besonders guten Erfahrung machen.

Das allein müsste eigentlich schon ausreichen, um die Politik zu motivieren, wieder mehr für den Bau von Studentenwohnheimen zu tun. Die Zahl der Studierenden hat stark zugenommen, die der Wohnheimplätze nur leicht. Die drastisch ansteigenden Mieten auf dem freien Markt sorgen zugleich dafür, dass die Wahl des Studienortes zu einer sozialen Frage wird. Kann die Tochter oder der Sohn einer Supermarktkassiererin aus Bottrop sich die Annahme des eigenen Wunschstudienplatzes auch dann leisten, wenn er in München liegt? Oder muss auf eine naheliegende Uni ausgewichen werden, um das ganze Studium durch zu Hause wohnen bleiben zu können?

Kampf gegen Fachkräftemangel

„Alle Deutschen haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu wählen“, heißt es in Artikel 12 des Grundgesetzes. In einer Hochschullandschaft, in der die Studiengänge immer spezieller geworden sind, gibt es das gewünschte Studium womöglich tatsächlich nur an einem Ort. Darüber hinaus besteht die Gefahr, dass die hohen Mieten in Universitätsstädten bis in die Mittelschicht hinein junge Menschen ganz vom Studium abschrecken.

Die Zeit des Fachkräftemangels hat in Deutschland bereits begonnen. Wir können es uns nicht leisten, dass junge Menschen ihre Bildungschancen nicht ausschöpfen. Jeder Euro, der in Wohnheimplätze mit fairen Mieten fließt, ist gut investiertes Geld. Bund und Länder sollten jetzt handeln. Gemeinsam.

Lesen Sie auch

ein Porträt von Bundesbildungsministerin Anja Karliczek – eine Ministerin sucht ihre Mission

Von Tobias Peter/RND