Die Union fordert wegen des Krieges in der Ukraine eine „Zeitenwende“ in der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik. Am Montag wollen CDU und CSU eine entsprechende Erklärung beschließen. Ein Entwurf enthält unter anderem Pläne zu einem „Gefahrenradar“ in der deutschen Sicherheit. Aber auch die Klimapolitik will die Union voranbringen.