Rechtzeitig zur Sitzung des Klimakabinetts am Freitag gehen wieder hunderttausende Schüler und Aktivisten auf die Straße. Bundesweit sind es etwa 400 Aktionen, bei denen rund 300.000 Teilnehmer erwartet werden. Für Berlin kündigten Vertreter linker Bündnisse an, den Verkehr in der Hauptstadt mit Sitzblockaden zu stoppen. Weltweit sind am Freitag in mehr als 2000 Städten in 129 Staaten Klimastreiks angekündigt.

„Wir müssen gemeinsam der Politik zeigen, dass es uns ernst ist“, sagt der Vertreter der Berliner Ortsgruppe von Fridays for Future, Quang Paasch. Mit den Protesten wollen sie die Bundespolitik unter Druck setzen. "Seit neun Monaten streiken wir und in der Regierung tut sich nichts."

Am Freitag wollen Vertreter von CDU, CSU und SPD ihre Pläne für den künftigen Klimaschutz vorstellen. Dann soll das sogenannte Klimakabinett Beschlüsse vorlegen, um die Klimaziele Deutschlands verbindlich zu erreichen. Zudem reist am Sonnabend Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) zum UN-Klimagipfel nach New York. Ihr will das Aktionsbündnis konkrete Forderungen mit auf den Weg geben, um verbindliche Schritte einzuleiten.

Linkes Bündnis kündigt zivilen Ungehorsam an

Wie viele Protestler in der Hauptstadt erwartet würden, ließen die Berliner-Organisatoren offen. Klar ist, dass die Fridays For Future Kundgebung um 12 Uhr am Brandenburger Tor mit rund 10.000 Menschen bei der Polizei angemeldet wurde. Rund 22 Bündnisse folgen allein dort dem internationalen Aufruf der Fridays For Future (FFF)-Bewegung. Wo der Demonstrationszug entlang geht, wollten die Initiatoren zunächst nicht offiziell verkünden. Allerdings veröffentlichte die Berliner Morgenpost die Route der Aktionsbündnisse. Sie liegt vor allem zwischen Brandenburger Tor, dem Potsdamer Platz und dem Alexanderplatz.

In Berlin rät das Aktionsbündnis "Ungehorsam für alle" Berliner Autofahrern am Freitag das Auto stehen zulassen. Mit Sitzblockaden und zivilem Ungehorsam wollen sie gemeinsam mit "Extinction Rebellion" den Verkehr ab 16 Uhr an mehreren Stellen in der Stadtmitte blockieren. "Wir wählen das Mittel der Blockade, weil wir den Verkehr und das Konsumverhalten lahmlegen und die klassischen Spielregeln durchbrechen wollen", sagt Hannah Eberl, Sprecherin des Bündnisses.

Seid dabei, wenn wir diesen Freitag begleitet von einem breiten gesellschaftlichen Bündnis #AlleFürsKlima auf die Straße gehen! #FridaysForFuture https://t.co/Vd4ypH3iDu — Fridays for Future Berlin (@FFF_Berlin) September 16, 2019

Zudem sind zwei Critical-Mass-Züge geplant, bei denen die Aktivisten mit Fahrrädern oder zu Fuß öffentliche Plätze zum Erliegen bringen wollen. Widerspruch kam vom Berliner FDP-Innenpolitiker Marcel Luthe: Der Senat müsse sich an die Seite der Polizei und der Millionen Berliner stelle, „deren Freiheit hier durch ein paar Extremisten gestört werden soll“.

Berliner Grüne: "Wer kann, soll streiken"

Deutschlandweit findet die Fridays For Future Bewegung hingegen jede Menge Zuspruch: Neben Greenpeace, Brot für die Welt oder der Evangelischen Kirche hat auch Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel ( SPD) tausende seiner Mitarbeiter freigestellt, um an der Demo teilzunehmen.

Auch Verdi-Chef Frank Bsirske erklärte, Fridays for Future mache zu Recht Druck auf die Politik. "Dem Klimawandel muss in der Tat viel energischer als bisher begegnet werden. Er bedroht die Menschheit als Ganze", sagte er dem RND. Auch die Berliner Grünen forderten Firmen auf, ihren Angestellten am Freitag ohne Gehaltseinbußen freizugeben, wenn diese am Klimastreik teilnehmen wollen.

Für Deutschland fordert die von Greta Thunberg angestoßene Protestbewegung unter anderem, dass der Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase spätestens 2035 unterm Strich auf null sinkt - also 15 Jahre früher als bisher geplant. Der Kohleausstieg soll demnach schon bis 2030 vollzogen und eine 100-prozentige erneuerbare Energieversorgung bis 2035 erreicht sein.

Von Fabian Boerger/RND