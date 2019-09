Die konservative ÖVP von Parteichef Sebastian Kurz hat die Parlamentswahlen in Österreich mit großem Vorsprung gewonnen. Die Konservativen erhielten am Sonntag nach aktuellen Hochrechnungen 36,8 Prozent der Stimmen – ein Plus von 5,3 Prozentpunkten im Vergleich zur Wahl 2017. Die sozialdemokratische SPÖ mit Spitzenkandidatin Pamela Rendi-Wagner fuhr dagegen mit 22 Prozent der Stimmen das schlechteste Ergebnis bei einer Nationalratswahl überhaupt ein. Im Vergleich zu 2017 bedeutet das einen Verlust von 4,8 Prozentpunkten. Die rechte FPÖ kassierte infolge des Ibiza-Videos und jüngster Diskussionen über einen Spesenskandal eine heftige Niederlage: 16,1 Prozent bedeuten einen Verlust von 9,9 Prozentpunkten.

Neben der ÖVP dürfen sich auch die Grünen als große Gewinner des Wahltags fühlen. Die Partei von Spitzenkandidat Werner Kogler zieht mit 14,2 Prozent wieder in den Nationalrat ein und könnte mit der ÖVP sogar eine Regierungskoalition bilden. Auch die liberalen Neos haben den Sprung ins Parlament geschafft und verbesserten sich um 2,4 Prozentpunkte auf 7,6 Prozent.

