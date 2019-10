Nur wer sich mit seinen Mitmenschen aussöhnt, darf auf Versöhnung mit Gott hoffen - heißt es. Jom Kippur ist zugleich Abschluss von zehn Bußtagen, die mit dem Neujahrsfest Rosch Haschana beginnen.

Gläubige Juden fasten vom Beginn des Versöhnungsfestes am Vorabend bis zum nächsten Abend. Die Ursprünge liegen im 3. Buch Mose im hebräischen Teil der Bibel. In biblischer Zeit war der Versöhnungstag der einzige, an dem der Hohepriester das Allerheiligste des Tempels betrat. Zudem lud man die Sünden des Volkes symbolisch auf einen Bock, der in die Wüste geschickt wurde. Darauf geht der sprichwörtliche Sündenbock zurück.

Am Versöhnungstag zünden gläubige Juden in ihrem Haus ein Licht zur Erinnerung an die Verstorbenen an, das 24 Stunden brennen soll. Der Gottesdienst in der Synagoge dauert den ganzen Tag, die Betenden tragen weiße Kleidung und eine weiße Kopfbedeckung. Ein Festmahl im großen Kreis krönt den Tag.