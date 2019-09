London

Kurz vor seinem Treffen am Montagnachmittag mit EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker ist Briten-Premier Boris Johnson weiter optimistisch, einen Brexit-Deal mit der Europäischen Union erreichen zu können. In einer Kolumne für den britischen Telegraph schreibt er nach Medienberichten, er glaube leidenschaftlich daran, es in den nächsten Wochen schaffen zu können. Entscheidend seien nun die kommenden Tage.

Er soll jedoch erneut betont haben, dass ein Verbleiben Großbritanniens über den 31. Oktober 2019 hinaus nicht in Frage käme - notfalls würde Großbritannien die EU ohne Abkommen verlassen. Dabei hatte ihn das Parlament für diesen Fall gerade erst per Gesetz dazu verpflichtet, um einen Aufschub bei der EU zu bitten.

Laut "Süddeutscher Zeitung" schrieb er: "Wenn wir in den nächsten Tagen genug Fortschritte machen, will ich zu diesem entscheidenden EU-Gipfel am 17. Oktober gehen und eine Vereinbarung finalisieren, die die Interessen von Unternehmen und Bürgern auf beiden Seiten des Kanals und auf beiden Seiten der irischen Grenze schützt". Am 17. Oktober findet ein EU-Gipfel der Staats- und Regierungschefs statt.

Johnson und der "Hulk"-Vergleich

Offen bleibt weiterhin, wie Johnson die Frage um den Backstop lösen will. Zuletzt hatte Johnson Großbritannien zudem mit dem Comic-Superhelden "Hulk" bzw. Bruce Banner verglichen. „ Banner mag Handschellen tragen“, sagte Johnson der Mail on Sunday", „aber wenn man ihn provoziert, sprengt er sie. ‚Hulk‘ ist immer entkommen, egal wie eng gefesselt er war – und so ist das auch mit diesem Land. Wir werden rausgehen am 31. Oktober, und wir werden es vollbringen.“

RND/cz