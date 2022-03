Johnson erwägt Lieferung „tödlicherer Waffen“ in die Ukraine

Großbritanniens Premierminister Boris Johnson überlegt, „tödlichere Waffen“ an die Ukraine zu liefern. Das berichten Insiderkreise aus einer Kabinettssitzung am Dienstag. Johnson warnte vor einem „rachsüchtigen“ Putin, der den Krieg in der Ukraine weiter eskalieren lassen könnte.

29.03.2022, Großbritannien, London: Boris Johnson, Premierminister von Großbritannien, trifft zu einem Gedenkgottesdienst für Prinz Philip in der Westminster Abbey ein. Johnson will mit Hinblick auf die aktuellen Geschehnisse im Krieg „tödlichere Waffen“ an die Ukraine liefern. Das berichten Insiderkreise aus einer Kabinettsitzung am Dienstag. Quelle: Matt Dunham/AP/dpa