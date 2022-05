John Lee: Xi Jinpings Hardliner für Hongkong

Das Ergebnis fiel mit 99,4 Prozent geradezu „nordkoreanisch“ aus. Nur acht von insgesamt 1424 Delegierten des Hongkonger Wahlkomitees stimmten nicht für John Lee ab. Doch als demokratische Legitimierung lässt sich die Wahl vom Sonntag keineswegs interpretieren: Der 64-Jährige trat schließlich als alleiniger Kandidat an, um die Nachfolge der scheidenden Regierungschefin Carrie Lam anzutreten.

Auf Lee warten regelrechte Mammutaufgaben: Die Wirtschaft der internationalen Finanzmetropole liegt nach über zwei Jahren Isolation und politischer Repression in Trümmern, zuletzt brach das BiP der Sonderwirtschaftszone im ersten Jahresquartal um satte 4 Prozent ein. Gleichzeitig kann das wohlhabende Hongkong seiner Jugend keine adäquaten Aufstiegschancen mehr bieten. Stattdessen wird die Mittelschicht von einem horrend teuren Immobilienmarkt geplagt.

Was es also bräuchte, wäre ein Politiker mit Wirtschaftskompetenz, der die rasant auseinander klaffende Schere zwischen Arm und Reich wieder einrenken kann. Doch stattdessen wurde mit John Lee vor allem eine „sicherheitspolitische“ Lösung installiert. Das ist ein klares Zeichen von Peking, dass es bei der unmittelbaren Zukunft Hongkongs vor allem um eines geht: möglichst Ruhe und Stabilität herstellen. Damit steht Lee ganz im Sinne einer festlandchinesischen Tradition: Auch für Xinjiang und Tibet hat die Führung der Kommunistischen Partei stets die härtesten unter seinen Hardlinern entsandt.

Lee ließ Protestwelle blutig niederschlagen

Doch für „Law and Order“ ist der 1957 in Hongkong geborene Lee genau der richtige, schließlich hat er praktisch sein gesamtes Berufsleben im Sicherheitsapparat verbracht. Mit 19 trat Lee in den Polizeidienst ein und legte dort eine steile Karriere hin. 2017 schaffte es der Katholik gar bis in die Spitze des Sicherheitsministeriums.

Dort machte er sich als rigider Hardliner einen zweifelhaften Namen, da er mit eiserner Hand die prodemokratischen Demonstrationen von 2019 blutig niederschlug. Insbesondere innerhalb Hongkongs Zivilgesellschaft gilt Lee seither als rotes Tuch.

Hongkong: Ein Demonstrant versucht den Flammen eines geplatzten Molotowcocktaisl zu entkommen. (Archivbild) Quelle: -/kyodo/dpa

Doch die Zivilgesellschaft liegt ohnehin längst brach. Genau wie sich John Lee während seiner Amtszeit auch nicht mit einer politischen Opposition herumschlagen muss. Denn im Sommer 2020 hat Peking mit einem vage formulierten nationalen Sicherheitsgesetz für Hongkong sämtliche Kritikerinnen und Kritiker mundtot gemacht. Für prodemokratische Politiker, Aktivisten und Journalisten gibt es seither nur drei Alternativen: Gefängnis, Emigration oder der innere Rückzug.

Im Peking-treuen Weltbild von John Lee wird die Umgestaltung Hongkongs hingegen offen begrüßt. Erst im April hatte der künftige Regierungschef für Aufsehen gesorgt, als er während einer Pressekonferenz betonte, dass die Pressefreiheit Hongkongs weiterhin intakt sei. Zuvor hatte die Regierung sämtliche oppositionelle Medien schließen lassen.

Angesichts solcher Aussagen dürfte nicht überraschen, dass John Lee im Sommer 2020 höchstpersönlich von der US-Regierung sanktioniert wurde. Ex-Präsident Donald Trump argumentierte damals, Lee würde mit seinen Taten die qua internationalem Vertrag zugesicherte Autonomie Hongkongs untergraben. Aus denselben Gründen ließ auch Youtube knapp zwei Jahre später die Wahlkampagne Lees auf der Streamingplattform sperren.

Doch angesichts fehlender Konkurrenz hatte es einer Kampagne ohnehin nicht bedurft, um seinen Sieg sicherzustellen. Während NGOs die Wahl zurecht als Farce kritisierten, wurde sie von der chinesischen Zentralregierung in gewohnt blumiger Sprache gefeiert: Aus dem Verbindungsbüro für Hongkong hieß es, die Abstimmung habe „die Vorteile des neuen Wahlsystems“ und die „neue Praxis bei der Entwicklung einer Demokratie mit Hongkonger Eigenschaften“ demonstriert.

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue RND-App für Android und iOS herunter

Von Fabian Kretschmer/RND