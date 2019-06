Teheran

Der Iran will sich nicht mehr an zentrale Auflagen aus dem 2015 geschlossenen Atomabkommen halten. Teheran werde Uran künftig wieder so hoch anreichern, wie es der Bedarf des Landes erfordere, sagte der Sprecher der iranischen Atomenergiebehörde, Behrus Kamalwandi, am Montag.

Dieser liege bei 20 Prozent. Zudem werde man binnen zehn Tagen den vereinbarten Grenzwert für Uranvorräte überschreiten.

Kamalwandi äußerte sich in einer live im iranischen Staatsfernsehen übertragenen Pressekonferenz am Schwerwasserreaktor in Arak.

USA sind aus Atomabkommen ausgestiegen

US-Präsident Donald Trump war bereits vor einem Jahr einseitig aus dem Atomabkommen ausgestiegen, das die Regierung seines Vorgängers Barack Obama gemeinsam mit den übrigen UN-Vetomächten und Deutschland mit dem Iran ausgehandelt hatte.

Zuletzt waren die Spannungen zwischen dem Iran und den USA wegen mutmaßlicher iranischer Angriffe auf Öltanker im Golf von Oman weiter gestiegen.

Von RND/AP/ngo