Am Mittwoch feiert Angela Merkel ihren 65. Geburtstag. Seit 2005 ist sie Bundeskanzlerin. Gelingt es ihr das Amt bis zur nächsten Bundestagswahl 2021 zu behalten, wird sie sechzehn Jahre als Regierungschefin die Geschicke Deutschlands geführt haben. Genauso lang wie Helmut Kohl.

Doch anders als bei ihrem Ziehvater sind Merkels hohe Beliebtheitswerte über ihre gesamte Amtszeit relativ konstant geblieben. Die Gründe dafür erklärt Manfred Güllner, Chef des Meinungsforschungsinstituts Forsa, im Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Herr Güllner, wie hat Angela Merkel es geschafft so lange populär zu bleiben?

An dem Beispiel Merkel kann man sehen, dass es nicht nur auf Glanz und Gloria und großes Charisma ankommt. Es kommt eben immer auch darauf an, ob jemand geschätzt oder ihm Vertrauen entgegengebracht wird. Als Merkel kandidierte, hatten viele noch Bedenken gegen sie – als sie Kanzlerin wurde, hat sich das schnell gelegt.

Sie sprechen das Vertrauen der Menschen in Merkel an. Nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima im Jahr 2011 änderte die Kanzlerin ihre Haltung zur Kernenergie um 180 Grad. Wie viel Vertrauen hat sie damit verspielt?

Diese abrupte Kehrtwende wurde als opportunistisch gebrandmarkt und das brachte die Werte für sie und ihre Partei tatsächlich deutlich nach unten. Allerdings hat sie sich davon sehr schnell wieder erholt, als dann die innenpolitischen Themen wieder in den Vordergrund gerückt sind.

Kommt Merkel da ihr Geschick als „Krisen-Kanzlerin“ zugute?

Das ist ganz wichtig. Vor allem die Finanz- und Bankenkrise von 2008/2009 ist ein gutes Beispiel dafür. Da hat sie sich ganz unprätentiös verhalten und gesagt: ‚Ich kann auch nur auf Sicht fahren. Ich kann nicht vorhersagen, was da alles noch passiert, aber ich versuche von Tag zu Tag, mich damit auseinanderzusetzen‘. Entscheidend in dieser damaligen Krise war, dass sie glaubwürdig wirkte und sich sozusagen als lebender Rettungsschirm positioniert hat. Sie konnte den Menschen das Gefühl vermitteln, sie passe auf.

Gilt das auch für die Flüchtlingskrise?

Das muss man differenziert sehen. Bei der Flüchtlingskrise war es ja so, dass Herr Seehofer dann sofort seinen Amoklauf begann und das war das eigentliche Problem. Das Entscheidende war, dass die beiden Schwesterparteien ihren heftigen Konflikt plötzlich in aller Öffentlichkeit ausgetragen haben. Das hat die Union damals nach unten gebracht, nicht Merkels Entscheidung selbst.

Dennoch ist von den Medien häufig die sogenannte Merkel-Dämmerung heraufbeschworen worden. Nehmen die Bürger die Kanzlerin anders wahr als Medien oder politische Beobachter?

Auf jeden Fall. Mir fällt ein Zitat aus dem ‚Spiegel‘ ein, wo es hieß: ‚ Merkels Vertrauen ist aufgebraucht, sie steht vor den Scherben ihrer Kanzlerschaft‘. Das war 2010, und neun Jahre später ist sie immer noch Kanzlerin. Daran sieht man, dass die Leute sich ihr Urteil unabhängig von der Bewertung der Medien selbst bilden.

Worauf kommt es denn dann an bei den Bürgern?

Die gucken genau hin und schätzen an Merkel, dass sie nicht modisch daherkommt. Dass sie stattdessen unprätentiös ist und eben beispielsweise sagt: ‚Ich fahr’ auf Sicht‘. Dass sie eine gewisse Stabilität verkörpert und man das Gefühl hat, sie kann auch bei den geopolitisch schwierigen Verhältnissen, die wir gerade heute haben, eher mit den merkwürdigen Herren in der Welt umgehen als andere. Das in Summe macht das positive Bild von Merkel aus.

Stichwort „merkwürdige Herren“: Hat der Aufstieg von Macho-Persönlichkeiten wie Trump, Orban und Co. das Vertrauen in Merkel nochmals gestärkt?

Das war bereits sichtbar, nachdem sie ihre erneute Kandidatur bekanntgegeben hatte. Das war ja nach der Trump-Wahl. Und da gab’s ein richtiges Aufatmen bei vielen, denn die Menschen hatten ja schon unmittelbar nach der Wahl Angst vor dem Herrn. Zunächst war unklar, ob Merkel nochmal kandidiert. Als sie es dann verkündete, war es fast schon eine Erleichterung, dass sie den Bürgern erhalten bleibt.

Verwundert es Sie, dass Merkels Gesundheitszustand auf so ein großes Interesse stößt?

Nein, das ist ja auch der Bedeutung, die man Merkel beimisst, geschuldet. Da ist die Hoffnung, dass sie in Krisen eine gewisse Sorge trägt und die Menschen vor Schäden bewahrt. Aus dem Grund, denke ich, ist es schon erklärlich, dass man sich da Sorgen macht.

Was unterscheidet Angela Merkel von ihren Amtsvorgängern in deren Phase des Abgangs?

Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist es das erste Mal, dass ein Bundeskanzler seinen Abgang selbst bestimmt. Das ist schon ein einmaliger Vorgang in der Geschichte der Bundesrepublik, dass ein Kanzler selbst sein Ende festlegt.

Was bleibt von Merkels Kanzlerschaft in Erinnerung?

Das Herausragende ist, dass sie vielen Menschen das Gefühl von Sicherheit und Stabilität vermittelt hat. Sie hat vermittelt, dass sie sich um die Sorgen der Menschen tatsächlich kümmert, ohne da ein großes Brimborium drum zu machen. Und sie hat eben einen sehr unprätentiösen Politikstil gepflegt.

Von Patrick Fam/RND