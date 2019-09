Berlin

Bevor die britischen Parlamentarier am Montagabend in die Zwangspause geschickt werden sollen, will die Regierung um Premier Boris Johnson sie erneut über Neuwahlen abstimmen lassen. Bereits vor der Abstimmung hatte die Opposition jedoch angekündigt, dem Vorstoß der Regierung abermals eine Absage erteilen zu wollen. Dass die Abstimmung für Johnson zum Erfolg führt, gilt als unwahrscheinlich. Schon in der vergangenen Woche war er mit einem Antrag auf Neuwahlen gescheitert.

Im Livestream : Das Unterhaus debattiert über Neuwahlen

RND/dpa