Rom

Italien hat sich für den Fall eines Friedensabkommens zwischen Russland und der Ukraine erneut als Sicherheitsgarant angeboten. Diese Rolle würde Rom annehmen, falls ein solcher Deal eine Neutralitätsklausel beinhalte, bekräftigte Außenminister Luigi Di Maio am Mittwoch in Berlin, wo er an einem Treffen zum Thema Energie teilnahm.

In jüngsten Gesprächen in Istanbul erklärte sich die Ukraine dazu bereit, für ein mögliches Abkommen zur Beendigung des russischen Angriffskriegs einen neutralen Status anzunehmen. Die Sicherheit des Landes sollte dann von einer Reihe anderer Staaten garantiert werden.

+++Alle Entwicklungen im Liveblog+++

Di Maio sagte vor Reportern, sein Land werde all seine Bemühungen, Kompetenzen und Erfahrungen zur Verfügung stellen, um einen grundlegenden Beitrag zu einem Abkommen zu leisten.

Anfang dieser Woche hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj getwittert, dass er dem italienischen Ministerpräsidenten Mario Draghi seine Anerkennung für die Bereitschaft Roms ausgesprochen habe, sich an der Schaffung eines Systems von Sicherheitsgarantien für die Ukraine zu beteiligen.

Ukrainischer Präsident Selenskyj: Positive Signale übertönen nicht russische Bomben

Ungeachtet der leichten Fortschritte bei den Verhandlungen mit Russland über ein Ende des Krieges sieht Präsident Selenskyj die Verteidigung seines Landes als vorrangig.

RND/AP