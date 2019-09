Der prominente Aktivist der regierungskritischen Protestbewegung in Hongkong, Joshua Wong, äußerte sich am Mittwoch erstmals auf einer Pressekonferenz in Berlin. Wong bedankte sich für die Unterstützung in Berlin. "Es ist gut, die Luft der Freiheit in Berlin zu atmen", sagte er. Er prangerte die exzessive Gewalt der Polizei in Hongkong an und forderte die Staatengemeinschaft auf, diese Übergriffe zu verurteilen. Deutschland solle einen sofortigen Exportstopp für Polizei-Ausrüstung nach Hongkong verhängen.

Wong warnte: " China hält sich nicht an Regeln und internationale Verträge. In Hongkong hat China all diese Verträge gebrochen." Das sollte auch für europäische Länder eine Warnung sein, die chinesische Infrastruktur-Investitionen begrüßen.

Sein Besuch in Deutschland hat Verstimmungen mit der Regierung in Peking ausgelöst. Wong war am Montagabend in Berlin angekommen und hatte anschließend auf einem Fest unter anderem mit Außenminister Heiko Maas ( SPD) gesprochen.

Die Liberalen fordern, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel Wong empfängt. Durch Veränderungen in China drohe auch "Veränderung der Meinungsfreiheit in Deutschland", sagte Fraktionschef Christian Lindner Mittwoch im Bundestag. Es sei daher bedauerlich, dass Merkel noch nicht den Hongkonger Oppositionsführer Wong empfangen hat. Er kritisiert gleich auch Siemens-Chef Joe Kaeser. Der sei nie verlegen um Kritik an der AfD und US-Präsident Donald Trump, warne aber vor zu scharfer Kritik an China. Das sei unverständlich.

China hatte das Treffen mit Maas als "Akt der Respektlosigkeit" kritisiert. Die Verärgerung in der Volksrepublik ist so groß, dass Chinas Botschafter in Berlin am Mittwoch um 14 Uhr selbst zu einer Pressekonferenz geladen hat, um seine Sicht der Dinge darzulegen.

Seit dem 9. Juni kommt es in der Finanzmetropole immer wieder zu Protesten, die oft mit Zusammenstößen zwischen einem kleinen Teil der Demonstranten und der Polizei endeten. Die Protestbewegung befürchtet steigenden Einfluss der chinesischen Regierung auf Hongkong. Auch fordern die Demonstranten eine unabhängige Untersuchung der Polizeigewalt bei den Protesten.

Ende August war Wong vorgeworfen worden, andere zur Teilnahme an einer illegalen Versammlung in der chinesischen Sonderverwaltungszone am 21. Juni animiert und selbst daran teilgenommen zu haben. Wong muss sich auch für die Organisation der Demonstration verantworten. Er war zuletzt zweimal kurzzeitig festgenommen worden. RND/dpa/jps

Von Jan Sternberg/RND