Washington

Stunden vor ihrem Auftritt im US-Senat hatte die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg Mitglieder der Demokraten im US-Kongress unverblümt zu mehr Engagement gegen den Klimawandel ermahnt. „Ich weiß ja, dass ihr es versucht – aber nicht hart genug. Sorry“, sagte die 16-Jährige in einer Forumsdiskussion in Washington.

Unter #Thunbergs Zuhörern: der demokratische Präsidentschaftskandidat Julian Castro (rechts). pic.twitter.com/dwd6I1ysBu — Karl Doemens (@Doppelgeist60) September 18, 2019

Am Mittwoch war sie bei der Anhörung eines Unterausschusses des US-Repräsentantenhauses mit weiteren Klimaaktivisten dabei. Thunberg sprach sogar selbst einige Worte. Eine Minute redete sie. Das RedaktionsNetzwerk Deutschland war bei ihrer „ Blitzrede“ live dabei.

Greta Thunberg?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw"># Thunberg redet weniger als 1 Minute vor US-Kongressausschuss. Verweist auf wissenschaftliche Arbeiten zum Klimawandel. Auf die sollten die Politiker hören. ⁦@RND_de⁩ pic.twitter.com/KvWW5oMGCY — Karl Doemens (@Doppelgeist60) September 18, 2019

Sie rief die Abgeordneten dazu auf, den Warnungen von Wissenschaftlern Glauben zu schenken. US-Korrespondent Karl Doemens twitterte über den Auftritt von Greta Thunberg im Kongressausschuss.

An diesem Freitag will Thunberg in New York am globalen Klimastreik der Protestbewegung Fridays for Future teilnehmen. Am vergangenen Freitag hatte Thunberg vor dem Weißen Haus mit mehreren Hundert Kindern und Jugendlichen für mehr Klimaschutz demonstriert. Am Montag wurden sie und Fridays for Future mit dem wichtigsten Preis von Amnesty International ausgezeichnet.

Am Dienstag hatte sie sich mit dem früheren US-Präsidenten Barack Obama getroffen. „Du und ich, wir sind ein Team“, sagte Obama bei einem Treffen mit der 16-Jährigen, wie auf einem von der Obama-Stiftung am Dienstag (Ortszeit) veröffentlichten Video zu sehen ist. Thunberg bedankte sich, dass Obama sich Zeit genommen habe. „Selbstverständlich“, antwortete Obama. „Du veränderst die Welt. Deswegen freuen wir uns sehr, dich bei uns zu haben.“ Am Ende des Videos fragte Obama: „Kennst du ‚fist bumping‘?“ Dann schlugen beide ihre Fäuste gegeneinander.

Greta Thunberg trifft Barack Obama

Von Karl Doemens/RND