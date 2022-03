Hannover

Es wird immer einsamer um Gerhard Schröder, den einstigen deutschen Kanzler. Nach und nach sagen sich viele von ihm los, die ihn einst als Macher bewundert haben und als Berater engagierten. Der von Russland eröffnete Ukraine-Krieg und Schröders nach wie vor gehaltene Posten bei Nordstream und russischen Energiekonzernen ist die Ursache, dass sich auch alte Freunde und Förderer von dem 77-Jährigen trennen, der in Politik und Gesellschaft immer isolierter dasteht. Wie ein Kartenhaus fällt das öffentliche Renommee eines ehemaligen Politikers zusammen und einstige Vertraute fragen sich, wo denn das alles enden möge. Und was Gerhard Schröder denn womöglich innerlich umtreibt.

Der Fußballverein Borussia Dortmund entzog dem Hannoveraner am Mittwoch die Ehrenmitgliedschaft, der Heimatverein Hannover 96 prüft einen Rausschmiss des Mitglieds und einstigen Förderers. Auch die Universität Göttingen beschäftigt sich mit dem Fall Schröder, der dort Jura studiert hatte und einen Ehrendoktortitel hat. „Dieser Prozess ist aber noch nicht abgeschlossen“, teilte die Universität mit. Der Schweizer Ringier-Konzern teilte am Dienstag mit, dass das Beratermandat des ehemaligen Regierungschefs nach 15 Jahren ende. In gegenseitigen Einvernehmen. Auch die Herrenknecht AG, ein baden-württembergisches Unternehmen für Tunnelvortriebsmaschinen, trennte sich nach sechs Jahren von ihrem Aufsichtsratsvorsitzenden Schröder. In gegenseitigem Einvernehmen.

Selbst die Büromannschaft kündigt Schröder die Gefolgschaft

Dies dürfte bei den vier Mitarbeitern Schröders in Berlin nicht der Fall sein, die Anfang dieser Woche ihren Dienst im ehemaligen Büro des Kanzlers in Berlin quittierten, darunter der langjährige Büroleiter Albrecht Funke. Wählt man heute die Berliner Nummer, die früher für Kontakte sorgte, erscheint heute ein Besetztzeichen. In Dauerschleife. Man kann nur vermuten, dass es vor der Kündigung hoch hergegangen sein muss.

Ziemlich beste Freunde: Gerhard Schröder (SPD, l), ehemaliger Bundeskanzler, umarmt Wladimir Putin, Präsident von Russland, nach dem WM-Eröffnungsspiel Russland gegen Saudi-Arabien. Die Kritik am Engagement des früheren SPD-Kanzlers Schröder für russische Gasgeschäfte reißt nicht ab. Quelle: ALEXEI DRUZHININ/Imago

Gerhard Schröder ist abgetaucht, während sich frühere Vertraute die Haare raufen und von einem „einzigen Drama“, von „Tragik“ und von einem schmerzenden Realitätsverlust des Altkanzlers sprechen. Auch von einem gewaltigen, irrationalen Trotz, den der ehemalige Kanzler schon immer entwickelt habe, vor allem, wenn der Wind heftig gegen ihn blase. „Eine Art von provokanter Alleinstellung hat ihn doch schon immer gekennzeichnet“, sagt ein früher Begleiter. „Ihr könnt mich mal“, sei ein immer wiederkehrendes Motiv in der Karriere Schröders gewesen. In der Kanzlerzeit, aber auch in der Zeit davor. „Schließlich hat er sich mit dem Song ’I did it my way’ verabschiedet und strapaziert das jetzt in befremdlicher Weise.“

Als „Männerfreundschaft ohne Rücksicht auf Verluste“, hat kürzlich der frühere Russland-Beauftragte der Bundesregierung, Gernot Erler, das Verhältnis zwischen Schröder und dem russischen Potentaten Wladimir Putin gekennzeichnet.

Nicht das Geld begründet Schröders Loyalität

Die meisten, die sich heute für den ehemaligen deutschen Kanzler fremdschämen oder gar seinen Ausschluss aus der SPD oder andere Sanktionen fordern, glauben, dass die schnöde Geldgier Schröder an seinen russischen Posten kleben lässt. Doch das sei es nicht, entgegnen andere, die den Sozialdemokraten schon lange und besser kennen. Sicher, Geld und der damit vorhandene Einfluss hätten dem Sozialdemokraten, der aus einfachsten Verhältnissen stamme, schon immer Eindruck gemacht. Aber er selbst sei nicht knauserig, spende viel, und sei nicht auf das Geld fixiert. Andere wenden ein, dass auch seine viele Scheidungen nicht billig gewesen seien.

Respekt über die Amtszeit hinaus: Putin hat Schröder auch nach seiner Zeit als Bundeskanzler. Quelle: ALEXEI DRUZHININ

„Aber Putin und Schröder, das ist ein ganz besonderer Fall“, sagt einer. Denn der Russe habe dem bis 2005 regierenden Kanzler auch nach seinem Abgang Respekt erwiesen, indem er ihn weiter eingeladen und auf diverse Posten gehoben habe. Ob da einer von dem fintenreichen Russen zum „nützlichen Idioten“ Moskaus geworden sei, sei eine ganz andere Frage. Im Rückblick betrachtet jedenfalls.

Angelpunkt der Putin-Freundschaft seien jedenfalls die Jahre nach dem World-Trade-Tower Attentat am 11. September 2001 gewesen, in denen Schröder den USA „uneingeschränkte Solidarität“ zugesichert habe und kurz darauf mit der Nato in den Afghanistan-Einsatz gegangen sei. Als Schröder zwei Jahre später aber sein entschiedenes Nein zum Irakkrieg gesagt habe, hätten die Amerikaner ungeheuren Druck auf den Deutschen ausgeübt, während sich die Russen wie Freunde näherten. „Und Schröder baut auf Freunde und auf uneingeschränkte Loyalität.“

Schröders Ehefrau: Verschwundene Posts auf Instagram

Seinen Freund Putin hat der Altkanzler jedenfalls mit keinem Wort erwähnt, als er kurz nach der Invasion ein schnellstmögliches Ende des Krieges in der Ukraine verlangte. „Das ist die Verantwortung der russischen Regierung“, schrieb er auf der Internetplattform LinkedIn. Immerhin habe es viele Fehler gegeben, erklärte Schröder noch vor einer Woche – „auf beiden Seiten.“ Aber auch Sicherheitsinteressen Russlands rechtfertigten nicht den Einsatz militärischer Mittel.

Schröder heftete noch einen Appell an, jetzt nicht alle wirtschaftlichen und zivilgesellschaftlichen Verbindungen zu kappen – ein Appell, den auch Schröders fünfte Ehefrau, Soyeon Schröder-Kim diese Woche in einem inzwischen wieder verschwundenen Post auf Instagram an die Internetgemeinde richtete. Und: Das „Leid für die Menschen in der Ukraine muss schnellstmöglich beendet werden.“

Seitdem herrscht wieder Funkstille. Womöglich habe Schröder ja noch versucht, sich selbst als Vermittler anzubieten und zu Putin vorzudringen, doch offenbar ohne Erfolg. „Der frühere, noch tatkräftige Schröder, hätte sich kurz nach Kriegsbeginn noch in ein Flugzeug gesetzt und wäre nach Moskau geflogen. Doch dazu hat der alte, auch gesundheitlich angeschlagene Mann wohl keine Kraft“, meint einer, der ihn kennt und immer noch schätzt. Es sei tragisch. Gerhard Schröder (nicht ganz) allein zu Haus.

Verlassen von allen guten Geistern.

Von Michael B. Berger