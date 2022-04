Mit seinem umstrittenen Pro-Russland-Kurs und Lobbytätigkeiten hat sich Altbundeskanzler Gerhard Schröder politisch isoliert. Sein Parteikollege und Bundesgesundheitsminister, Karl Lauterbach (SPD), sagte zuletzt über Schröder: „Er hat alles verloren“. Selbst seine Angestellten in Berlin kündigten dem Altbundeskanzler, nachdem er sich nicht von seinen Lobbytätigkeiten distanzierte. Recherchen der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ (HAZ) ergeben nun, dass sich noch immer keine neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Schröders Büro in Berlin gefunden haben.

„Im Büro des Bundeskanzlers a. D. Schröder wurden seit dem 24. Februar 2022 keine Stellen neu besetzt“, teilt ein Regierungssprecher gegenüber der „HAZ“ mit. Damit hat der Altkanzler seit mittlerweile acht Wochen kein funktionierendes Büro in Berlin mehr.

Wegen Nähe zu Putin: Mehrere Mitarbeiter kehren Altkanzler Schröder den Rücken

Die dort im Staatsdienst beschäftigten vier Mitarbeiter hatten ihre Posten niedergelegt, da sie die Haltung des Altkanzlers zum Überfall Russlands auf die Ukraine nicht mittragen wollten. Unter ihnen war auch Büroleiter Albrecht Funk, der mehr als 20 Jahre lang für Schröder tätig war. Einem Bericht von „The Pioneer“ zufolge soll Funk dem Altkanzler zuvor dringend zu einer raschen Distanzierung zu Putin geraten haben.

„Es ist gute Tradition, dass es Büros für Altkanzler gibt“

Ob der Altkanzler in Zukunft ein funktionierendes Büro in Berlin haben wird, dazu sagte der Regierungssprecher: „Es ist gute Tradition, dass es Büros für Altkanzler gibt.“ Es gebe keinen Anlass, warum es hier anders gehandhabt werden sollte. Wie frühere Kanzler ihre Büros in der Hauptstadt ausstatten, obliege ihnen selbst.

Der Bund der Steuerzahler sieht das anders. Verbandspräsident Reiner Holznagel hatte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) Anfang März aufgefordert, Schröder aufgrund seiner Lobbytätigkeiten für russische Unternehmen die Amtsausstattung für sein Büro zu entziehen. Zudem sollte die Versorgungsregel für Ex-Kanzler generell geprüft werden, wenn sie als Lobbyisten tätig würden.

Sigmar Gabriel zu Besuch bei Schröder

Unterdessen wurde bekannt, dass Ex-Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) den Altkanzler am Mittwoch in Hannover besucht hat. Wie die „Bild“ berichtete, dauerte das Treffen in Schröders Villa im Zooviertel eineinhalb Stunden. Gabriel sagte danach: „Ich wollte Gerd Schröder fragen, was bei seinen Gesprächen in Istanbul und Moskau zu den Friedensverhandlungen herausgekommen ist. Aber leider scheint ein schnelles Ende dieses furchtbaren Angriffskrieges offenbar nicht in Sicht zu sein.“

Auch Gabriel steht vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs in der Kritik. Er räumte jüngst Fehler im Umgang mit der Gaspipeline Nord Stream 2 ein. „Es war ein Fehler, bei den Einwänden gegenüber Nord Stream 2 nicht auf die Osteuropäer zu hören. Das war auch mein Fehler“, sagte er.

