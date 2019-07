Leinefelde

Die Zusammenstreichung der AfD-Kandidatenliste für die anstehende Sachsen-Wahl ist für Partei- und Fraktionschef Alexander Gauland ein Affront gegen die AfD.

„Man will einer demokratischen Partei das Recht nehmen, bei den anstehenden Wahlen stärkste Kraft zu werden“ sagte Gauland wörtlich beim Kyffhäuser-Treffen des rechten Parteiflügels am Samstag in Leinefelde ( Thüringen). Am Tag zuvor hatte der Landeswahlausschuss in Sachsen 43 von 61 Listenplätzen aufgrund von Formfehlern für ungültig erklärt.

Die AfD werde sich gegen diese „Ungerechtigkeit“ wehren, erklärte Gauland unter dem Jubel von rund 800 „Flügel“-Anhängern am Samstag. „Wir sind die Demokraten, die anderen sind es nicht!“ Er kündigte eine Erststimmen-Kampagne an.

Die völkische „Flügel“-Bewegung um AfD-Landeschef Björn Höcke kam zum fünften Mal zusammen. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hatte den „Flügel“ im Januar als Verdachtsfall im Bereich des Rechtsextremismus eingestuft. Präsident Thomas Haldenwang hatte später erklärt, unter anderem das nächste Kyffhäuser-Treffen werde Aufschluss geben, ob dies zutreffe.

Co-AfD-Chef Jörg Meuthen war erstmals nicht bei der Veranstaltung. Amtskollege Gauland sagte mit Bezug auf den mutmaßlich von einem Neonazi erschossenen CDU-Politiker Walter Lübcke: „Die Altparteien haben einen Ermordeten instrumentalisiert“; wo es bei straffälligen Migranten stets um Einzeltäter gehe, würden jetzt „mit allen Mitteln Hintermänner und Netzwerke konstruiert“.

AfD-Mitglieder aus Nordrhein-Westfalen waren beim Kyffhäusertreffen nicht anwesend – bei einem vorgezogenen Landesparteitag in Warburg streitet der Verband an diesem Wochenende um seine Führung. Der Landesvorstand soll abgewählt oder zum Rücktritt bewegt werden. Mit den nötigen Mehrheiten wird dem Vernehmen nach allerdings nicht gerechnet.

Von Julia Rathcke/RND