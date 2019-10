Berlin

Zwei Drittel der Deutschen sind gegen eine Auszeichnung der Klimaschutz-Aktivistin Greta Thunberg mit dem Friedensnobelpreis. Das geht aus dem neuen RND-Wahlmonitor hervor, einer Repräsentativbefragung des Meinungsinstituts YouGov im Auftrag des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) mit 2000 Befragten über 18 Jahren. Auf die Frage, ob Thunberg den Friedensnobelpreis erhalten sollte, antworteten 66 Prozent mit Nein sowie 15 Prozent mit Ja. Nicht festlegen („Weiß nicht“) wollten sich nicht 19 Prozent. Am 11. Oktober wird in Oslo bekanntgegeben, wer in diesem Jahr den Friedensnobelpreis erhalten wird.

In der Sonntagsfrage haben CDU und CSU einen Prozentpunkt gegenüber dem Vormonat verloren und liegen inzwischen bei 26 Prozent. Die SPD büßt zwei Prozentpunkte ein und kommt nun bei 13 Prozent. Die Grünen verharren bei 22 Prozent, die Linkspartei bleibt bei acht Prozent. Die AfD gewinnt einen Prozentpunkt hinzu und erreicht nun 15 Prozent. Die FDP legt zwei Prozentpunkte zu, klettert bei der Sonntagsfrage von sechs auf acht Prozent.

