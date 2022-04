Emmanuel Macron war bei seinem Amtsantritt der jüngste Präsident in der Geschichte der Französischen Republik. Seit Mai 2017 ist der mittlerweile 44-jährige nun das Staatsoberhaupt in Frankreich. Der einstige Hoffnungsträger trat mit dem Versprechen an, das gespaltene Land wieder zu einen und die Wirtschaft zu modernisieren. Mit seinen groß angelegten Reformprogrammen stieß Macron bisweilen allerdings auf heftigen Widerstand in der Bevölkerung. Die Gelbwestenbewegung hielt Frankreich zwischen 2018 und 2019 mit landesweiten Protesten auf Trapp.

Auf europäischer Ebene konnte sich Macron nach anfänglichen Meinungsverschiedenheiten besonders in der Corona-Krise auf die ehemalige Kanzlerin Angela Merkel verlassen. Unter anderem bei der Zusammenarbeit am 750 Milliarden Euro umfassenden Corona-Wiederaufbaupaket. Selten waren die deutsch-französischen Beziehungen so gut.

Wer regierte Frankreich bei Merkels Amtsantritt?

Für die Altkanzlerin war Macron allerdings bereits der vierte französische Präsident in ihrer langen Regierungszeit. Können Sie sich noch erinnern, wer die französischen Geschicke lenkte, als Angela Merkel ihre Arbeit als Kanzlerin 2005 begann?

Testen Sie ihr Wissen und überprüfen Sie, wie viele der acht französischen Präsidenten ihnen einfallen, die Frankreich seit der Verfassungsreform 1958 regierten. Kleine Tipps: Der erste Präsident prägte mir seiner nach ihm benannten politischen Idee eines Zentralstaats die französische Politik bis heute. Eine Frau bekleidete das höchste Amt im französischen Staat bislang noch nicht.

RND