Macron oder Le Pen: Wer wird künftig Frankreich regieren? Das französische Volk hat am Sonntag die Wahl, dann geht es in die zweite Runde der Präsidentschaftswahl. Zuvor haben sich die beiden Finalisten in der zuvor einzigen TV-Debatte gemessen. Für Le Pen ging es darum, kompetent zu wirken – Macron musste den Anschein der Arroganz vermeiden.