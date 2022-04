Auf dem Weg zu einem Beschluss für oder gegen eine Nato-Mitgliedschaft hat in Finnland eine Parlamentsdebatte über die durch den Ukraine-Krieg veränderte Sicherheitslage begonnen. Die 200 Abgeordneten des Reichstags in Helsinki nahmen am Mittwochnachmittag Diskussionen über eine sicherheitspolitische Analyse der Regierung auf, die unter anderem Vorteile und Risiken eines möglichen finnischen Nato-Beitritts benennt.

Nach der mehrstündigen Debatte am Mittwoch befassen sich verschiedene Ausschüsse mit dem Bericht, ehe das Thema zurück ins Parlament geht. Dieser gesamte Prozess dürfte einige Wochen in Anspruch nehmen. Die Regierung und Staatspräsident Sauli Niinistö müssen all das nicht abwarten, sie können sich jederzeit zu einem Nato-Antrag entschließen. In solch einer wegweisenden Frage wird in dem Land jedoch ein breiter Konsens angestrebt - auch weil die Frage vor dem Beschluss, ob sich Finnland für einen Beitritt entscheidet, letztlich an den Reichstag zurückgehen wird.

Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat in Finnland und in Schweden eine Debatte neu entfacht, ob die beiden nordischen EU-Länder der Nato beitreten sollten. Beide Staaten sind schon heute enge Partner, aber keine Mitglieder des Militärbündnisses. Zu Beginn der Parlamentsdebatte betonte Außenminister Pekka Haavisto, es sei wichtig, dass Finnland und Schweden danach strebten, Beschlüsse ungefähr gleichzeitig und in dieselbe Richtung zu fassen. Ähnlich hatte sich zuvor auch schon Regierungschefin Sanna Marin geäußert.

Zeitgleich ließ Präsident Niinistö am Mittwoch mitteilen, dass er und seine Frau Jenni Haukio Schweden auf Einladung von König Carl XVI. Gustaf am 17. und 18. Mai einen Staatsbesuch abstatten werden. Auf dem Programm stünden unter anderem Treffen mit Mitgliedern der Königsfamilie und mit Ministerpräsidentin Magdalena Andersson. Ziel des Staatsbesuches sei es, die enge Zusammenarbeit und die zunehmend engeren Beziehungen zwischen den beiden Ländern in der veränderten sicherheitspolitischen Situation zu bekräftigen.

Die Regierung hatte ihre sicherheitspolitische Analyse vor einer Woche veröffentlicht. Sie schrieb darin, dass sich Finnland im Falle eines Nato-Antrags auf umfassende Versuche der Einflussnahme sowie Risiken vorbereiten müsse, die schwer vorherzusehen seien. Zu diesen Risiken zählten auch zunehmende Spannungen an der über 1300 Kilometer langen Grenze zwischen Finnland und Russland. Eine klare Empfehlung für oder gegen einen Nato-Antrag lieferte der Bericht nicht. Russland hat Finnland und Schweden mehrmals vor einem Nato-Beitritt gewarnt.

