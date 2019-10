Berlin

Die FDP-Bundestagsfraktion verschärft in der Debatte über die Gaming-Szene die Kritik an Bundesinnenminister Horst Seehofer ( CSU) und fordert, eine nachhaltige Games-Förderung auf Bundesebene im Bundeshaushalt einzurichten. „ Horst Seehofer liegt mit seinem absurden Generalverdacht gegen die Gaming-Szene so krass daneben, dass die Ursachenanalyse des Anschlages von Halle scheitern muss“, sagte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Katja Suding dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Das ist erschreckend und beängstigend“, sagte sie.

„Außerdem ist es ein billiger Versuch, von seiner eigenen Untätigkeit abzulenken“, setzte Suding hinzu. „Nicht meine beiden Söhne, die gerne mal Games spielen, und Millionen Gleichgesinnte sind eine Gefahr für die innere Sicherheit, das ist Herr Seehofer inzwischen selbst“, sagte sie. „ Seehofer muss endlich die tatsächlichen Gefahren bekämpfen“, sagte die FDP-Politikerin.

FDP will bessere öffentliche Förderung für Videospiele

In einem Antrag, der am Dienstag in der Fraktion beschlossen werden soll und der dem RND vorliegt, fordert die FDP, „die bestehende Förderung der Filmproduktion für Film-, Serien- und Videospieleproduktion zu öffnen und für den Titel 110 Millionen Euro bereitzustellen“. Die FDP dringt zudem darauf, den Deutschen Computerspielpreis zu einer Spitzenauszeichnung mit internationalem Leuchtturmcharakter zu machen. Des Weiteren solle die Bundesregierung „den Koalitionsvertrag in dem Punkt, in dem die Anerkennung des E-Sport versprochen wird“, umsetzen, verlangt die FDP.

Nach dem Terroranschlag von Halle hatte Seehofer mit Äußerungen zu Computerspielplattformen eine Kontroverse in sozialen Medien ausgelöst. „Das Problem ist sehr hoch“, hatte Seehofer der ARD gesagt. „Viele von den Tätern oder den potenziellen Tätern kommen aus der Gamerszene.“

Die FDP-Fraktion wiederum wendet sich nicht nur gegen einen Generalverdacht gegen die Gamerszene, sondern spricht sich auch für mehr Forschung aus. Eine weitergehende Förderung der Forschung und Entwicklung im Bereich Games käme „nicht nur der Spieleindustrie, sondern vielmehr der deutschen Wirtschaft insgesamt zugute“, heißt es in dem Antrag. Und weiter: „Aus den Methoden der Spieleentwickler lassen sich insbesondere in Bezug auf Virtual Reality und künstliche Intelligenz branchenübergreifend viele Erkenntnisse gewinnen.“

Von Tobias Peter/RND