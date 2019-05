Berlin/Hannover

Eine Mehrheit der Deutschen findet die am 26. Mai anstehende Europawahl einer kürzlich veröffentlichten Untersuchung zufolge wichtig. Laut der vom Marktforschungs- und Beratungsinstituts YouGov in Köln vorgelegten Umfrage schätzten drei von fünf Befragten (61 Prozent) die Europawahl als relevant für Deutschland ein.

Hohe Wertschätzungen fand die Abstimmung bei Wählern der Grünen (83 Prozent) sowie SPD (78 Prozent) und CDU (76 Prozent). Auch bei den Wählern der Linken und der FDP gab es recht hohe Zustimmungsraten von 71 beziehungsweise 70 Prozent. Bei den Anhängern der AfD wurde diese Ansicht hingegen seltener geteilt: Lediglich 45 Prozent von ihnen sahen den anstehenden Urnengang als für Deutschland wichtig an.

Aber was schätzen Prominente an der EU? Was wünschen sie sich für Veränderungen? Und welche Erinnerungen und Träume verbinden sie mit der Europäischen Union. Wir haben 100 prominente Gesichter aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft gefragt, was sie an Europa mögen, was sie sich von Europa wünschen und was sie mit Europa verbinden.

Das sagen Promis aus der Politik über die EU

Von Außenminister Heiko Maas bis Josef Schuster, dem Präsident des Zentralrates der Juden in Deutschland – hier finden Sie die Antworten prominenter politischer Vertreter zur EU.

Zur Galerie Was macht Europa aus? Zur Europawahl hat das RedaktionNetzwerk Deutschland (RND) prominente Gesichter aus Politik, Sport, Wissenschaft und Gesellschaft gefragt, was sie an Europa mögen, was sie sich von Europa wünschen und was sie mit Europa verbinden. Wer wünscht sich mehr Tempo? Für wen ist Europa Lust auf’s Leben? Hier geben Menschen aus der Gesellschaft Antworten.

Das sagen Prominente aus TV und Gesellschaft über die EU

VW-Vorstandsvorsitzender Herbert Diess, Köchin Cornelia Poletto, Oliver Pocher und weitere Prominente aus Gesellschaft und Fernsehen berichten, was Europa für sie ausmacht.

Das sagen Sportler über die EU

Fußballweltmeister Christoph Kramer, Olympiasieger Matthias Steiner, Ex-Leverkusen Manager Rainer Calmund und weitere Persönlichkeiten aus der Sportwelt bekennen sich zu Europa.

Das sagen Vertreter der Wissenschaft über die EU

Klimaaktivistin Luisa Neubauer, Kabarettist Eckart von Hirschhausen, Abenteurer Reinhold Messner und weitere Vertreter aus der Wissenschaft berichten von ihrem Europa.

Das sagen Schauspieler und Musiker über die EU

Die Antworten von George Clooney, Udo Lindenberg, Lena und weitere Prominente aus dem Showgeschäft.

