Erst Anfang Oktober war in Zwickau ein Gedenkbaum für ein NSU-Opfer abgesägt worden. Nun hat die Stadt zehn Bäume gepflanzt, um den Mordopfern der rechtsextremistischen Terrorzelle zu gedenken. Auch Kanzlerin Merkel will am Montag Blumen am neuen Gedenkort niederlegen.