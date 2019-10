Berlin

Im Frühjahr hatte Reint Gropp viel Ärger. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) sprach von „gropp fahrlässiger Wissenschaft“. Sein sächsischer Kollege Michael Kretschmer ( CDU) fiel mit Blick auf die Studie aus Gropps Haus die Vokabel „Gebrabbel“ ein. Sachsen-Anhalts Regierungschef Reiner Haseloff, ebenfalls Christdemokrat, fand, dass man von einem öffentlich finanzierten Institut schon erwarten könne, „einen Beitrag“ zur Lösung der Probleme Ostdeutschlands zu leisten.

Auf Haseloff kommt es besonders an. Denn das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung (IWH) hat in Halle ( Sachsen-Anhalt) seinen Sitz. Reint Gropp ist dort nichts Geringeres als der Präsident.

Sechs Monate später sitzt der 52-Jährige in Jeans und offenem Hemd im Atrium der Berliner Bundespressekonferenz und rührt in einem Cappuccino. „Wir müssen von dem, was wir gemacht haben, nichts zurück nehmen“, sagt er, fügt aber hinzu: „Wie sich das politisch übersetzen lässt, ist eine ganz andere Frage.“ Es ist die in diesem Zusammenhang maßgebliche.

Gropp wurde in Bottrop geboren, verbrachte Kindheit und Jugend in Hannover und Düsseldorf, studierte in Freiburg und den USA, arbeitete beim Internationalen Währungsfonds in Washington und der Europäischen Zentralbank in Frankfurt am Main. 2014 wurde er Chef des IWH.

Fünf Jahre nach seiner Ankunft hat Gropp mit besagter Studie kräftig Staub aufgewirbelt. Im Kern besagte sie nämlich, dass westdeutsche Unternehmen gleicher Größe noch immer produktiver seien als ostdeutsche, was mit verfehlter Förderpolitik zu tun habe. Im Übrigen solle sich die staatliche Förderung auf die Städte konzentrieren. Da lohne sie sich. Die erste These war ein Angriff auf die Wirtschaftspolitik der letzten 30 Jahre. Die zweite These stand quer zur Überzeugung aller Parteien, dass man wegen der AfD-Erfolge gerade jetzt etwas für die Provinzen tun müsse.

Standortproblem AfD

Der Betroffene sagt, dass die Unabhängigkeit der Wissenschaft im Grundgesetz verankert sei. Und: „Mein Job ist manchmal eben auch, das zu sagen, was politisch nicht sagbar ist. Politiker müssen gewählt werden – ich nicht. Natürlich kann ich auch sagen ,Wir müssen alle mitnehmen‘. Das finden dann alle gut, aber das ist ökonomisch nicht richtig und führt zu schlechten Entscheidungen.“

Dann dekliniert Ostdeutschlands umstrittenster Ökonom seine Erkenntnisse durch. So seien ostdeutsche Unternehmen vielfach unter der Bedingung subventioniert worden, dass sie bestimmte Beschäftigungsziele erreichten, sagt Gropp. Anschließend dürfe man „sich nicht wundern, dass die Produktivität pro Kopf niedriger ist“. Überhaupt seien neue Jobs zuletzt im Dienstleistungsbereich entstanden. Derweil habe Ostdeutschland „mit Gewalt und gegen den Strom versucht, Industriearbeitsplätze zu erhalten. Das war teuer und hat meistens nicht geklappt.“

Dienstleistungen wiederum prosperierten in den Städten, nicht auf dem Land. „Deshalb müssen wir uns Gedanken darüber machen, was diese Räume attraktiver macht für diese Art von Menschen in Dienstleistungsberufen.“ Da gehe es in erster Linie „um ein Image, um produktive Menschen mit hohem Potential irgendwo hinzukriegen. Dieser Image-Gedanke ist den Deutschen sehr fremd.“ Und die AfD-Wahlerfolge seien „tödlich“.

Vertragsverhandlungen laufen

Zum Schluss problematisiert Gropp das Ziel der gleichwertigen Lebensverhältnisse – die letzte heilige Kuh der Einheit. So seien die Verhältnisse im Harz und in Frankfurt am Main nun mal ganz unterschiedlich, auch weil die Präferenzen der Leute dort unterschiedlich seien, sagt der Forscher. „Das ausgleichen zu wollen mit neuen Autobahnauffahrten oder 5G, ist für mich ein Irrweg.“ Mit einer Autobahn könne dem Harz sogar „Stärke verloren gehen, nämlich die Ruhe. Das ist für mich reine Geldverschwendung und führt auch nicht zu gleichwertigen Lebensverhältnissen.“

All das hat eine innere Logik. Freilich kann sich ein Politiker aus Sachsen-Anhalt diese Logik nicht zu Eigen machen. Denn dort gibt es mit Halle und Magdeburg nur zwei Großstädte von zusammen nicht mal 500.000 Einwohnern, während die übrigen etwa 1,7 Millionen Menschen drum herum wohnen. In Sachsen und Thüringen ist es ähnlich.

Dass der IWH-Präsident und die drei Ministerpräsidenten nicht zusammen kommen, ist also klar. Ob sie koexistieren können, wird sich bald zeigen. Derzeit verhandelt Reint Gropp mit dem Land Sachsen-Anhalt über eine Verlängerung seines Ende Oktober auslaufenden Vertrages. Der Ausgang ist offen.

Von Markus Decker/RND