Berlin

Berlin an einem warmen Apriltag. Die Wirte am Hackeschen Markt haben Tische, Stühle und Bänke in die Sonne gestellt. Hunderte Touristinnen und Touristen essen und trinken aufgekratzt, was die Speisekarten hergeben. Die Leute lachen, es ist laut. Ostern steht vor der Tür.

Drei Stockwerke über ihnen, im ältesten Haus vom Berlin-Mitte, sitzt ein Mann in seinem Büro und starrt dem Tod ins Gesicht. Sam Dubberley leitet das Labor für digitale Ermittlungen der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW). Sein Team jagt Kriegsverbrecher. Oder wie Dubberley sagt: „Wir finden die Beweise.“

In der Ukraine werden täglich mehr Opfer bekannt. In Butscha, in Busowa, in Irpin, Borodjanka oder in Mariupol. Von russischen Soldaten vergewaltigte Frauen, gefesselt erschossene Männer, von russischen Raketen in Wohnhäusern zerfetzte Kinder, in Massengräbern Verscharrte. Allein im Gebiet Kiew wurden von der örtlichen Polizei Ermittlungen wegen Kriegsverbrechen in knapp 1500 Fällen eingeleitet.

Putins Armee immer hemmungsloser

In Teilen des Landes wütet Putins Armee seit Wochen zunehmend hemmungsloser. Die Vizeregierungschefin der Ukraine, Olha Stefanischyna, berichtet von schlimmsten Kriegsverbrechen in ihrem Land. „Das ist so schockierend, das konnte ich mir davor alles nicht vorstellen. Es geht nicht nur darum zu verletzten, sondern zu erniedrigen, um den Widerstand zu brechen.“

Vor allem aus befreiten Gebieten gibt es Berichte von Gräueltaten russischer Angreifer. Moskau streitet das ab und wirft der Ukraine vor, Falschinformationen zu verbreiten – jedoch ohne Beweise. Die Ukraine hat inzwischen eingeräumt, dass es von ihrer Seite in Einzelfällen Verstöße gegen das Völkerrecht gegeben haben könne. Dies wird ebenfalls untersucht.

Fakt ist: Selbst im Krieg gelten Gesetze. Die Genfer Konventionen, denen auch Russland beigetreten ist, regeln etwa den Schutz von Personen, die nicht oder nicht mehr an den Kampfhandlungen teilnehmen. Die Bestimmungen betreffen den Umgang mit Verwundeten und Kranken der bewaffneten Kräfte im Felde oder auf See, mit Kriegsgefangenen und Zivilpersonen in Kriegszeiten.

Mehrere Tausend Kriegsverbrechen?

Schon jetzt gehen Expertinnen und Experten von mehreren Tausend Kriegsverbrechen aus, die russische Soldaten, ihre Befehlshaber und deren Oberbefehlshaber, Präsident Wladimir Putin, in den vergangenen Wochen begangen haben. Dazu zählen auch der Beschuss offensichtlich ziviler Ziele wie das Theater in Mariupol, in dessen Kellern Familien Schutz vor Bomben gesucht hatten oder der Angriff auf den Bahnhof von Kramatorsk, bei dem mehr als 50 Menschen starben, die mit dem Zug den Kämpfen entfliehen wollten.

Inzwischen prüfen internationale Ermittler von Behörden und Nichtregierungsorganisationen wie HRW oder Amnesty International zahlreiche Fälle in der Ukraine. Im Kiewer Vorort Butscha haben im Auftrag der ukrainischen Generalstaatsanwaltschaft französische Expertinnen und Experten von Gendarmerie und des medizinischen Dienstes der französischen Armee ihre Arbeit aufgenommen.

Die Bundesanwaltschaft hat bereits Anfang März ein sogenanntes Strukturermittlungsverfahren im Zusammenhang mit dem internationalen bewaffneten Konflikt zwischen Russland und der Ukraine eingeleitet, so eine Sprecherin von Generalbundesanwalt Peter Frank. „Die Ermittlungen richten sich gegen Unbekannt.“

Generalbundesanwalt ermittelt

Die Sprecherin sagt weiter: „Es bestehen konkrete Anhaltspunkte für möglicherweise bereits begangene Kriegsverbrechen, insbesondere von Kriegsverbrechen des Einsatzes verbotener Methoden der Kriegsführung gegen ukrainische Zivilisten sowie zivile Objekte.“ Ins Detail wollen weder die Justizbehörde noch das Bundeskriminalamt mit Verweis auf laufende Ermittlungen gehen.

Die internationalen Behörden stützen sich auch auf die Untersuchungen von Human Rights Watch, sagt Sam Dubberley in Berlin. Auf seinem Monitor ist das Foto eines mutmaßlich durch Schüsse getöteten jungen Mannes zu sehen, der mit dem Gesicht nach unten auf einer Straße inmitten von Trümmern liegt.

Er scheint schon länger tot zu sein. Das Foto ist jedoch erst vor wenigen Stunden im Messengerdienst Telegram gepostet worden.

Satellitenfotos als Unterstützung

„Wo ist das Foto aufgenommen“, fragt der gebürtige Brite in die Runde einer Videokonferenz. „Irpin“, antwortet ein Kollege. „Sicher?“, hakt Dubberley nach. Ein anderer Konferenzteilnehmer erklärt ihm, dass das Team mithilfe von Geodaten, sichtbaren Ortsmarken wie einem Schild an einer Häuserwand und der Prüfung weiterer Videos und Fotos aus anderen Perspektiven den genauen Fundort des Toten eindeutig bestimmen konnte.

Sam Dubberley, gebürtiger Brite, leitet das digitale Ermittlungsteam von Human Rights Watch in Berlin. Quelle: RND

An der zeitlichen Einordnung arbeite man noch, fügt jemand aus der Runde hinzu. Dafür nutzt das Team Satellitenbilder, die zum Beispiel von der US-Firma Maxar angeboten werden. Es ist wie das Zusammenfügen eines Puzzles. Nur: Das hier ist kein Spiel.

Dubberley entscheidet, HRW-Mitarbeiter nach Irpin zu schicken, um Zeuginnen und Zeugen zu finden. Der Auftrag: Die Dokumentation muss wasserdicht sein.

Bilderflut in Netzwerken

Sein Team umfasst sechs digitale Ermittler, die in Kalifornien, auf Hawaii, in Genf und in Berlin sitzen. Sie sind IT-Spezialisten, Datenforensiker, Journalisten. Vier weitere Leute sind zur Verifizierung und Zeugenbefragung direkt in der Ukraine eingesetzt. Voraussetzungen für den Job? „Neugier, Genauigkeit, höchste Konzentrationsfähigkeit“, so beschreibt es Dubberley.

Alle Berichte und Dokumentationen, die sich mitunter auf winzige Details stützen, werden anschließend von Juristinnen und Juristen geprüft. Erst wenn sie grünes Licht geben, veröffentlicht Human Rights Watch Fälle mutmaßlicher Kriegsverbrechen.

„Mit dem Krieg“, berichtet der 45-Jährige, „hat eine Bilderflut in sozialen Netzwerken eingesetzt. Unsere Aufgabe ist es, Verstöße der Kriegsparteien gegen die Genfer Konventionen und Menschenrechte herauszufiltern und zu dokumentieren. Dafür sind diese Bilder und Videos unerlässlich.“

Entscheidende Plattformen sind hierbei der in Deutschland umstrittene Messenger Telegram und das von einem chinesischen Unternehmen betriebene Videoportal Tiktok. Beide sind in der Ukraine und in Russland sehr populär. „Wir gleichen dieses Material mit Videos vom selben Sachverhalt auf weiteren Kanälen sowie Satellitenbildern ab. Gibt es nur ein Video, sind wir sehr skeptisch.“

Karim Khan, Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs. Quelle: Sergio Acero/colprensa/dpa

Erschießungen russischer Kriegsgefangener

Die Fake-Vorwürfe von Kremlchef Putin lassen Dubberley und seine Leute kalt. „Wir halten unsere Standards ein: Gibt es zivile Tote, sind militärische Ziele in der Nähe, wann ist es passiert, wo ist es passiert, was sagen Augenzeugen?“

So sind auch Erschießungen russischer Kriegsgefangener durch ukrainisches Militär bekannt geworden. „Wir machen da keinen Unterschied“, so Dubberley. Wenn es keine Sicherheitsbedenken für Zeugen gibt, leitet Human Rights Watch seine Dokumentationen bei Bedarf an Strafverfolgungsbehörden wie den Internationalen Strafgerichtshof ICC weiter.

Die im holländischen Den Haag ansässige Behörde hat bereits Ermittlungen zu möglichen Kriegsverbrechen in der Ukraine aufgenommen. Chefankläger Karim Khan besuchte Butscha am 13.April. Die Ukraine sei ein Tatort und der ICC müsse den „Nebel des Krieges durchdringen“, twitterte er im Anschluss.

Prosecutor #KarimAAKhanQC on visit to #Bucha: “#Ukraine is a crime scene. We’re here because we have reasonable grounds to believe that crimes within the jurisdiction of the #ICC are being committed. We have to pierce the fog of war to get to the #truth.” #JusticeMatters pic.twitter.com/oqaAJYAgAa — Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) April 13, 2022

Amtsvorgängerin Carla del Ponte fordert die Ausstellung eines internationalen Haftbefehls gegen Putin. Er sei ein Kriegsverbrecher. „Man darf einfach nicht nachlassen und muss immer weiter ermitteln. Als die Untersuchung gegen Milosevic begann, war er noch serbischer Präsident. Wer hätte damals gedacht, dass er jemals vor Gericht kommt? Niemand!“, sagte sie.

Mobile Krematorien gegen Beweissicherung

Dies wird tatsächlich die Frage sein, die sich immer drängender stellt. Anhand der Dokumentationen von Dubberleys Team und denen anderer Organisationen und Behörden werden Ermittlerinnen und Ermittler zwar feststellen können, welche Einheiten zu welchem Zeitpunkt vor Ort waren. Aber die einzelnen Täter finden? Das wird schwierig.

Benjamin Ondruschka, Leiter der Rechtsmedizin des Hamburger Universitätsklinikums Eppendorf. Quelle: picture alliance/dpa

„Die Aufklärung konkreter Verbrechen, wie sie jetzt wahrscheinlich in der Ukraine geschehen sind, wird dadurch erschwert, dass am Tatort selbst nicht so ermittelt werden kann wie in Friedenszeiten“, erklärt Professor Benjamin Ondruschka, Chef der Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE). „Viele Details gehen durch die vergangene Zeit oder weitere kriegerische Handlungen verloren.“

Ondruschka weist noch auf einen weiteren Umstand hin: Berichte über den Einsatz mobiler Krematorien durch die russische Armee. „Die Beweissicherung ist damit vorbei.“

Rotes Kreuz arbeitet anders

Dieses Bild aus einem vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) zur Verfügung gestellten Video zeigt einen Konvoi von Bussen und Privatautos, der von Mariupol nach Berdansk, einer Stadt im Westen, bis nach Saporischschja in der Ukraine fährt. Quelle: Uncredited/Internationales Komit

In die umkämpften Gebiete selbst kommt neben dem Militär nur einer: das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (ICRC). Die 1863 gegründete Organisation versteht sich als neutral und ist das einzige Kontrollorgan, das die Einhaltung der Genfer Konventionen überwacht. Dadurch können ICRC-Mitarbeiter und -Mitarbeiterinnen Frontlinien überqueren und Zivilistinnen und Zivilisten in Gebieten helfen, in die sonst keine Hilfe von außen gelangt.

Der Preis ist Verschwiegenheit, räumt Pressesprecher Christoph Hanger ein. „Wenn wir in Konfliktgebieten ein schlimmes Ausmaß an Zerstörung und unsägliches Leid sehen, dann stellen sich sehr ernste Fragen über die Art und Weise, wie Konflikte geführt werden.“

Die entsprechenden Gespräche würden jedoch nicht in der Öffentlichkeit geführt. „Wir sprechen direkt mit den Konfliktparteien über dringende humanitäre Fragen, einschließlich der sicheren Evakuierung von Zivilisten, des humanitären Zugangs und der Achtung des humanitären Völkerrechts.“

Vertrauliche Gespräche mit Gegnern

Die Praxis, nicht offenzulegen, was bei der Arbeit entdeckt wird, übt das ICRC seit Langem und in allen Konflikten weltweit. „Was wir herausfinden, teilen wir direkt mit den Konfliktparteien“, sagt Hanger. „Diese Gespräche sind vertraulich, was es uns erlaubt, direkt und offen zu sein. Die von uns gesammelten Informationen werden nicht an andere weitergegeben.“

Das Verständnis für die rein humanitäre Rolle seiner Organisation sei entscheidend, betont Hanger. „Wenn ein Kommandeur beschließt, eine Waffe nicht abzufeuern, weil dies zivile Opfer verursachen könnte, oder wenn ein Kommandeur beschließt, Zivilisten durch einen Kontrollpunkt in Sicherheit zu bringen, sind das Erfolge der Genfer Konventionen und unserer Arbeit.“

Auch wenn das ICRC nicht mit Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeitet – die klaren Definitionen von Kriegsverbrechen der Organisation nach den Genfer Konventionen ermöglicht es Ermittlerinnen und Ermittlern aus Behörden und NGOs, Beweise zu sammeln und sie selbst bei internationalen Kooperationen in standardisierten Dokumenten sicher zu machen.

„Jemand muss hinschauen“

Von der Leyen: „Wenn das kein Kriegsverbrechen ist, was ist dann ein Kriegsverbrechen?"

Das Team von Human Rights Watch hat den Fall des getöteten jungen Mannes in Irpin innerhalb von 48 Stunden vollständig verifiziert. Marodierende russische Soldaten hatten an dieser Straße Ende März mehrere Zivilistinnen und Zivilisten erschossen, wie aus erschütternden Berichten von Zeugen hervorging. Wahrscheinlich war der noch Unbekannte zur falschen Zeit am falschen Ort.

Nun kann die Tätersuche beginnen. Sam Dubberley nimmt die Brille ab und reibt sich die Augen. „Es ist mühsam und die Bilder nagen an einem, aber ich liebe diese Arbeit“, bekennt er. „Jemand muss hinschauen und sagen: Das geht nicht! Was wäre denn, wenn wir nicht da wären?“

Von Thoralf Cleven/RND