In einer Nebenstraße im Berliner Stadtteil Wedding hat die Zukunft bereits begonnen. Auf den ersten Blick herrscht im Erdgeschoss des Jüdischen Krankenhauses der tägliche Wahnsinn einer Rettungsstelle. Es ist ein später Freitagnachmittag im August, auf dem Flur zwischen den Behandlungszimmern liegen wimmernde Patienten, pausenlos bringen Rettungsdienste neue Verunglückte.

Eine Frau hat wegen der Hitze einen Schwächeanfall erlitten und sich beim Sturz verletzt, bei einem Sportler ist das Sprunggelenk gebrochen, ein Mann mit 4,5 Promille im Blut brüllt herum. Doch während in anderen Krankenhäusern die Wartezimmer der Notaufnahmen insbesondere außerhalb der üblichen Sprechzeiten von Arztpraxen oft völlig überfüllt sind, müssen sich in diesem Krankenhaus nur wenige Patienten in Geduld üben. Was Gesundheitsminister Jens Spahn für das ganze Land plant, ist hier schon Realität: Eine Reform der Notfallversorgung, durch die die Patienten besser und schneller versorgt werden sollen.

Notfallversorgung im Jüdischen Krankenhaus in Berlin-Wedding: Hier arbeiten Hausärzte und Klinik-Mediziner eng zusammen.

Schon auf dem Wegweiser zur Rettungsstelle ist erkennbar, dass in der Klinik im Wedding etwas anders läuft: „Patientenaufnahme Rettungsstelle/KV-Notdienstpraxis“ ist dort zu lesen. Mittwochs und freitags am Nachmittag sowie am gesamten Wochenende und an Feiertagen hat zusätzlich zu den Klinik-Ärzten ein Hausarzt aus der Umgebung Dienst im Krankenhaus. Um Schwerverletzte, die mit dem Krankenwagen eingeliefert werden, kümmern sich weiterhin die Notärzte in der Rettungsstelle der Klinik.

Doch Patienten, die selbst ins Krankenhaus kommen und damit höchstwahrscheinlich keine akuten Fälle sind, werden in der Regel von den Hausärzten behandelt. Deren Behandlungszimmer ist in der Rettungsstelle untergebracht. „Damit können wir uns auf die wirklichen Notfälle konzentrieren“, lobt der Leiter der Rettungsstelle, Martin Schmidt. „Das entlastet uns enorm“, sagt er und eilt in den OP-Saal.

Um die Neuankömmlinge richtig zu lenken, werden sie zunächst zu einem Schalter der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) – also der Organisation der ambulant tätigen Ärzte – geleitet. Eine erfahrene Schwester macht dort das, was Experten Triage nennen: Eine erste Einschätzung darüber, wie dringlich die Behandlung ist und wo der Patient am besten versorgt werden kann. Das scheint gut funktionieren: Ein junger Mann mit Ohrenschmerzen wird in den Warteraum für eine Behandlung beim diensthabenden Hausarzt geschickt, ebenso die Mutter, die bei ihrer elfjährigen Tochter eine Zecke entdeckt hat. Der Junge, der sich beim Spielen eine klaffende, heftig blutende Platzwunde zugezogen hat, wird von der Schwester hingegen sofort in ein Behandlungszimmer der Klinik-Rettungsstelle geführt.

„Den Ruf der ambulanten Medizin retten"

Hausarzt Christian Bohle, einer der Initiatoren der Ostern 2018 gestarteten Zusammenarbeit mit der Klinik, hat offensichtlich früher als die Funktionäre der Kassenärzte begriffen, dass bei der Versorgung der Patienten etwas falsch läuft. „Es ist leider so, dass viele Kollegen nur noch auf Bestellung arbeiten und die Patienten dann in ihrer Not ins Krankenhaus gehen, obwohl sie dort lange Wartezeiten in Kauf nehmen müssen“, berichtet der Mediziner, der selbst Dienste in der Notdienstpraxis übernimmt. „Es geht hier auch darum, den Ruf der ambulanten Medizin zu retten“, sagt er.

Diese Vorteile haben kassenärztliche Praxen in Krankenhäusern

Tatsächlich haben die niedergelassenen Ärzte sogar den gesetzlichen Auftrag, Krankenversicherte ambulant zu versorgen – in Randzeiten oder am Wochenende über einen entsprechenden Bereitschaftsdienst. Seit 2012 ist dieser bundesweit erreichbar über die Nummer 116 117. Doch diensthabende Ärzte mit akzeptablen Wartezeiten zu finden, ist bis heute fast überall in Deutschland eher ein Glücksfall. Und selbst zu normalen Öffnungszeiten sind die Hausarztpraxen überfüllt und Facharzttermine rar. Viele gehen daher lieber gleich ins Krankenhaus, wenn sie ein Problem haben.

Die Kassenärztlichen Vereinigungen haben der Entwicklung jahrelang weitgehend tatenlos zugesehen, die Organisation von Notdiensten und die Einrichtung entsprechender Praxen ist schließlich aufwändig und erfordert entsprechendes Personal. Sie reagierten erst, als die unhaltbaren Zustände in den Notaufnahmen zunehmend in der Öffentlichkeit thematisiert wurden und es den Verantwortlichen dämmerte, dass sie massenhaft Patienten an die Kliniken verlieren. Es geht um viel Geld.

„Die Nummer mit den Elfen"

Mittlerweile sind die Kassenärzte, die im vergangenen Jahr noch eine Strafgebühr für Patienten, die mit Bagatell-Beschwerden in die Notaufnahme kommen, ins Gespräch gebracht hatten, in die Offensive gegangen. Schritt für Schritt wollen sie das Angebot für Patienten ausbauen, die sich bei der 116 117 („die Nummer mit den Elfen“) melden. Künftig soll es unter anderem eine App geben, die den Patienten zur richtigen Bereitschaftspraxis führt.

Noch immer kennen nur wenige Menschen die 116117. Dafür hängen viele anderen Nummern im Kopf, die da eigentlich raus könnten. #elf6elf7 #Bereitschaftsdienst pic.twitter.com/Lv7UoLU6j9 — 116117 (@116117) September 6, 2019

Doch Gesundheitsminister Spahn traut den Ankündigungen offenbar nicht. Er plant eine umfassende Reform der Notfallversorgung. „Die Qualität eines Gesundheitssystems zeigt sich vor allem dann, wenn Menschen in Not sind, wenn sie schnelle Hilfe und Unterstützung brauchen“, so der CDU-Politiker. „Derzeit sind die Notaufnahmen der Krankenhäuser zu oft zu überlaufen.“ Dadurch sei die Wartezeit für dringend hilfsbedürftige Patienten in den Notfallambulanzen häufig zu lang. Spahns Lösung: Ein 37-Seiten-Gesetzentwurf, der Krankenversicherte besser durchs System steuern soll.

Künftig soll es gemeinsame Notfallleitstellen von Rettungsdiensten und niedergelassenen Ärzten geben, die alle Anrufe abarbeiten, die über den Notruf 112 und die Bereitschaftsdienst-Hotline kommen. An Krankenhäusern, so der Spahn-Plan, sollen sogenannte Integrierte Notfallzentren (INZ) gegründet werden – in gemeinsamer Verantwortung von niedergelassenen Ärzten und Kliniken. Für die Patienten soll das erreicht werden, was heute schon im Jüdischen Krankenhaus in Berlin Alltag ist.

Doch keine Veränderung im deutschen Gesundheitswesen ohne massiven Aufschrei. Längst ist ein beispielloser Lobby-Kampf um Patienten und Milliarden-Vergütungen entbrannt. Es geht um die Interessen der 172.000 niedergelassenen Praxis-Mediziner und Psychotherapeuten einerseits und anderseits um die Interessen von rund 2000 Krankenhäusern. Nicht wenige dieser Kliniken kommen wirtschaftlich gerade einmal so über die Runden – zusätzliche Patienten über die Notfallambulanzen zu rekrutieren, ist für sie ökonomisch betrachtet verlockend.

Typischer Lobbyisten-Streit

Die Top-Funktionäre beider Seiten belauern sich argwöhnisch. Jede Seite will die Hoheit behalten, doch Spahn plant, sie zur gleichberechtigten Zusammenarbeit zu zwingen. Dabei geht der Minister sehr weit: Die Verantwortung für die Organisation der Notfallversorgung soll von den Kassenärzten auf die Länder übergehen. Kassenärzte-Präsident Andreas Gassen warnt angesichts der Pläne vor einem „Spiel mit dem Feuer“. Bei den niedergelassenen Medizinern würden seiner Ansicht nach die Sektkorken knallen, wenn sie die ungeliebten Notdienste loswerden könnten. Aber es sei völlig unklar, wie die Länder den neuen Auftrag erfüllen wollten, warnt Gassen. Die ambulante Versorgung von Patienten durch Kliniken sei jedenfalls „Vergeudung von Ressourcen“.

Die Deutsche Krankenhaus-Gesellschaft koffert zurück. Bisher werde die ambulante Notfallversorgung faktisch von den Krankenhäusern übernommen, sagt Verbandschef Gerald Gaß. Die Kassenärzte hätten dagegen gezeigt, dass sie nicht in der Lage seien, diese Aufgabe allein zu organisieren.

„Die Zusammenarbeit hilft uns, den Ansturm der Patienten zu bewältigen.“ Brit Ismer, Klinik-Vorstand im Jüdischen Krankenhaus in Berlin-Wedding

Das ist ein typischer Streit zwischen Lobbyisten. Belegt ist allerdings, dass die von Spahn geplanten integrierten Notfallzentren im Ausland gut funktionieren. Sie werden daher auch hierzulande von Experten empfohlen werden. Wie das intern technisch und finanziell organisiert wird, ist für die Patienten letztlich egal. Hauptsache, ihnen kann durch eine Kooperation von Ärzten und Kliniken gut und schnell geholfen werden.

Die Partner in Berlin sind davon überzeugt. „Die Zusammenarbeit hilft uns, den Ansturm der Patienten zu bewältigen“, sagt Klinik-Vorstand Brit Ismer. Hausarzt Bohle berichtet, dass die Patienten nicht mehr mehrere Stunden warten müssten, sondern oftmals weniger als 30 Minuten. Und selbst Patienten, die zunächst sauer reagieren, weil sie bei leichten Kopfschmerzen nicht im Computertomografen landen, sondern bei einem Hausarzt, sind am Ende zufrieden. Bohle: „Ich habe Zeit, mit den Patienten auch mal ein wenig länger zu reden. Da sind sie so dankbar, weil sie das gar nicht mehr kennen. “

