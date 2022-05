Berlin

Die Bundesregierung will nach einem „Spiegel“-Bericht mehr Soldatinnen und Soldaten als bisher für die UN-Mission Minusma in Mali stellen. Das sei auch eine Reaktion auf die angespannte Sicherheitslage und den Abzug der Franzosen, berichtete das Nachrichtenmagazin am Dienstag. Ein Entwurf für das neue Mandat, der am Mittwoch im Kabinett beraten werde, sehe vor, dass die Obergrenze für die Zahl deutscher Blauhelme in dem westafrikanischen Land von 1100 auf 1400 erhöht werde. Minusma gilt seit Jahren als die gefährlichste UN-Mission weltweit.

Im April hatte die EU die praktische Ausbildung von Sicherheitskräften in Mali gestoppt. Deutschland stellte bisher für die Ausbildungsmission EUTM als zweites Engagement in dem Land ebenfalls Soldaten. Es gebe keine ausreichenden Garantien der malischen Übergangsregierung, dass es keine Einmischung der russischen Söldnerfirma Wagner gebe, erklärte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell dazu. Wagner sei verantwortlich für Geschehnisse, bei denen Dutzende Menschen getötet worden seien.

In Mali mit seinen rund 20 Millionen Einwohnern hatte im Mai des vergangenen Jahres das Militär die Übergangsregierung entmachtet, die eigentlich bis zu Wahlen am 27. Februar 2022 im Amt sein sollte. Putschistenführer Assimi Goïta ließ sich zum neuen Übergangspräsidenten ausrufen. Aus Sicht von Kritikern verschleppt er seitdem die notwendigen Vorbereitungen für die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen.

