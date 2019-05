Bremen

Bremen hat gewählt: Die erste Prognose der Bürgerschaftswahl mit rund 478.000 Wahlberechtigten in Bremen zeichnet sich wie folgt ab:

Die CDU ist mit 25,5 Prozent der große Gewinner der Wahl. Das erste Mal seit dem Zweiten Weltkrieg ist die Partei die stärkste Kraft.

Die SPD sinkt von 32,8 Prozent im Jahr 2015 auf nunmehr 24,5 Prozent und ist damit der Verlierer, denn seit 73 Jahren hat sie den Bürgermeister für das kleine Bundesland gestellt.

Die Grünen landen mit 18 Prozent auf dem dritten Platz, die Linken liegen aktuell bei 12 Prozent. Die AfD steht bei sieben Prozent, FDP hat sechs Prozent erreicht.

Vor allem in der SPD dürften die Ergebnisse für neue Unruhe sorgen und den Druck auf Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles weiter erhöhen. Den innerparteilichen Gegnern der großen Koalition um Juso-Chef Kevin Kühnert liefern die Niederlagen neue Argumente.

Der SPD-Fraktionschef im Bremer Landtag, Björn Tschöpe, hat den bundesweiten Abwärtstrend der SPD wiederum für das schlechte Abschneiden seiner Partei mitverantwortlich gemacht: „Man kann sich nicht vom Bundestrend abkoppeln.“.

Die SPD in Bremen habe zudem in den vergangenen zehn Jahren einen harten Spar- und Konsolidierungskurs fahren müssen. „Das macht die Menschen nicht zufrieden.“ Tschöpe sagte, die SPD habe es versäumt, früher mehr Geld in die Bildung zu investieren.

Die Bremer SPD-Chefin Sascha Karolin Aulepp zeigte kurz nach den ersten TV-Prognosen optimistisch, den Vorsprung der CDU noch aufzuholen. Nach den derzeitigen Zahlen liegt die SPD hinter der CDU. „Das liegt aber noch in Schlagdistanz“, sagte Aulepp. „Das ist das erwartete Kopf-an-Kopf-Rennen.“

Regierungschef Carsten Sieling ( SPD) hatte noch bei seiner Stimmabgabe vormittags an die Bürger appelliert, zur Wahl zu gehen. Der SPD-Politiker bekräftigte seine Absage an eine Zusammenarbeit mit der CDU nach der Wahl. Er setze auf die Fortsetzung seiner rot-grünen Regierungskoalition. Auch ein Dreierbündnis von SPD, Grünen und Linken sei denkbar.

Sein Herausforderer, der Bremer CDU-Spitzenkandidat Carsten Meyer-Heder, hatte bei der Landtagswahl auf ein Ergebnis um die 30 Prozent für seine Partei gehofft. „Ich glaube ja immer noch an die 30“, sagte er vor der Stimmabgabe. Eine Jamaika-Koalition ( CDU, FDP, Grüne) könne den Wechsel in Bremen herbeiführen, eventuell reiche es sogar für Schwarz-Grün.

Umfragen zufolge muss die seit mehr als 70 Jahren allein oder in Koalitionen regierende SPD mit starken Stimmverlusten rechnen. Die oppositionelle CDU hatte sich dagegen Hoffnungen auf einen Regierungswechsel gemacht. In Bremen durften auch Jugendliche ab 16 Jahren an der Landtagswahl teilnehmen.

Fünfjährige Legislaturperiode in Bremen

Bremen ist das einzige Bundesland mit einer vier- statt fünfjährigen Legislaturperiode. Bei der Bürgerschaftswahl 2015 fuhr die SPD mit 32,8 Prozent das schlechteste Ergebnis seit Kriegsende ein. Als Konsequenz war der damalige Bürgermeister Jens Böhrnsen ( SPD) zurückgetreten.

Die CDU kam damals auf 22,4 Prozent, die Grünen erreichten 15,1 Prozent, die Linken 9,5 Prozent, die FDP kam auf 6,6 und die AfD auf 5,5 Prozent. Bremen macht den Auftakt zu den Landtagswahlen in diesem Jahr. Im Herbst folgen Brandenburg, Sachsen und Thüringen.

Von RND/dpa/lf