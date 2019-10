CDU und CSU debattieren gerade, wie sie den nächsten Kanzlerkandidaten bestimmen - ein Angriff auf CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer, die den ersten Zugriff hätte. In ihrer Gast-Rede auf dem CSU-Parteitag ging sie nun in die Offensive. Auch mit Kritik an der Türkei und den Grünen sparte sie nicht.