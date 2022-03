Britischer Geheimdienst: Russland verfolgt „Zermürbungsstrategie“

11.03.2022, Ukraine, Mariupol: Ein Geschoss eines russischen Panzers schlägt am 11.03.2022 in ein Wohngebäude in Mariupol ein. Mariupol ist seit etwas mehr als zwei Wochen von russischen Truppen eingeschlossen. Seit mehreren Tagen toben schwere Straßenkämpfe. Die humanitäre Lage in der Stadt gilt als katastrophal, Hunderttausende Menschen harren unter schweren Bedingungen aus. Foto: Evgeniy Maloletka/AP/dpa Quelle: Evgeniy Maloletka/AP/dpa