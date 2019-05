London

Die britische Premierministerin Theresa May will das Parlament in London über ein zweites Brexit-Referendum abstimmen lassen. Das sagte May bei einer Rede in London am Dienstag.

Zuvor hatte May einen „kühnen“ Plan angekündigt, mit dem sie das dreimal gescheiterte Brexit-Abkommen doch noch durchs Parlament bringen will.

Es dürfte ihre letzte Chance sein. Gespräche mit der Labour-Opposition über einen Kompromiss waren ohne Ergebnis zu Ende gegangen.

Von RND/dpa