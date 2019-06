Für den Mittelstreckenjet 737 Max 8 des Boeing-Konzerns gilt nach zwei Abstürzen binnen weniger Monate ein internationales Flugverbot. Seitdem steht die US-Luftfahrtbehörde FAA in der Kritik, die das Flugzeug zugelassen hatte und deren Zertifizierung in Europa übernommen wird. Die Bundesregierung will daran nichts ändern. Das empört die Opposition.