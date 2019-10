Schon jetzt mehr als doppelt so viel wie 2018: Im Schatten der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Doha steigert Deutschland seine Genehmigungen für Waffenexporte nach Katar. Linken-Außenexpertin Sevim Dagdelen sieht in sportlichen Großveranstaltungen am Golf einen Katalysator für Rüstungsdeals.