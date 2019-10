Limburg

Der Lkw-Zwischenfall in der hessischen Kleinstadt Limburg wird laut Medienberichten von den Behörden als terroristischer Akt eingestuft. Das berichten "ZDF" und "Bild" unter Berufung auf Sicherheitskreise. Nach Informationen aus Sicherheitskreisen handelt es sich um einen 1987 geborenen Syrer, der seit 2015 in Deutschland lebt.

Die Bundesanwaltschaft sieht den Lkw-Zwischenfall aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht in ihrer Zuständigkeit. Das sagte ein Sprecher der Karlsruher Behörde auf Anfrage. Man habe das Geschehen aber im Blick und stehe in engem Kontakt mit den hessischen Strafverfolgungsbehörden. Nähere Angaben machte er nicht. Die Bundesanwaltschaft ist für Ermittlungen bei Terrorverdacht zuständig. Laut ZDF soll die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt die Ermittlungen übernommen haben.

Lkw-Vorfall in Limburg: Behörden vermuten Terroranschlag

Laut dem Bericht der "Bild"-Zeitung soll der Täter bereits mehrfach versucht haben, einen Lkw zu kapern. Zudem sei er der Polizei bekannt gewesen, allerdings nicht als islamistischer Gefährder. Den Behörden soll bislang keine Verbindung zu militanten Salafisten oder anderen Extremisten bekannt sein. Der Täter wird verhört, soll aber bislang keine Aussage gemacht haben.

Polizei untersucht LKW

Am späten Montagnachmittag war ein Mann mit einem gestohlenen Lastwagen in der Innenstadt von Limburg auf acht Autos aufgefahren und hatte sie ineinander geschoben. Neun Menschen wurden verletzt - darunter auch der Fahrer, den die Polizei danach festnahm. Zunächst hatte es geheißen, eine Person befinde sich im kritischen Zustand. Das bestätigte ein Polizeisprecher am frühen Morgen laut ZDF nicht mehr.

Am frühen Dienstagmorgen hatten die Ermittler zudem die Spurensicherung vor Ort abgeschlossen. Der Laster wurde abgeschleppt. Er werde weiter in einem Polizeigebäude untersucht, sagte ein Sprecher. Der Lkw war zuvor in unmittelbarer Nähe des Schauplatzes gestohlen worden.

