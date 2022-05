Bundesaußenministerin Annalena Baerbock ist am Dienstag nach Kiew gereist. Damit ist die Grünen-Politikerin das erste deutsche Kabinettsmitglied, das seit Beginn des russischen Angriffskrieges in die ukrainische Hauptstadt gereist. Zuerst informierte sich Baerbock über die Lage in Butscha.