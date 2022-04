Finnland und Schweden haben offenbar vor, bereits in diesem Sommer der Nato beizutreten. Das berichtet die britische Zeitung „The Times“ unter Berufung auf einen US-Beamten. Während des Treffens der Nato-Außenminister in der vorherigen Woche, sei der Beitritt beider skandinavischer Länder Gegenstand mehrerer Gespräche gewesen.

+++ Alle Entwicklungen zum Krieg gegen die Ukraine im Liveblog +++

Finnlands Bewerbung wird laut dem Bericht im Juni erwartet, Schweden soll folgen. Hinsichtlich des russischen Angriffs auf die Ukraine sagte der Beamte: „Wie kann das etwas anderes sein als ein massiver strategischer Fehler Putins?“

Stoltenberg: Nato wird Hilfe für Ukraine verstärken

Putins Angriffskrieg ändert Haltung der beiden Länder

Der Angriffskrieg des russischen Präsidenten in der Ukraine hat in Helsinki und Stockholm die Frage aufgeworfen, ob man sich nach langer Zeit der Neutralität nicht doch um eine Nato-Mitgliedschaft bemühen sollte. Der Zuspruch dafür in der Bevölkerung ist zuletzt schlagartig gewachsen.

RND/sf/dpa