Nach ihrem Sommerurlaub ist die Bundeskanzlerin am Dienstag zu ihrem ersten öffentlichen Auftritt in ihrem Wahlkreis in Mecklenburg-Vorpommern unterwegs gewesen. Dabei machte sie auch Stopp im Ozeaneum in Stralsund. Und dort gab es ein Wiedersehen mit ihrem Patenpinguin „Alexandra“.

Die Kanzlerin und der Pinguin kennen sich bereits rund acht Jahre. Im Mai 2011 hatte sie die Patenschaft übernommen. Für die Pinguine nahm sich die Kanzlerin besonders viel Zeit und fütterte sie sogar unter Anleitung von Tiertrainerin Anne May.

Im Anschluss stellte sich Merkel als Gast beim "Berliner Salon on Tour" beim Leserforum der "Ostsee-Zeitung" den Fragen von Lesern.

