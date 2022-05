Die CDU hat bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein einen ungefährdeten Sieg eingefahren. In fast allen Bildungs-, Berufs- und Altersgruppen liegt die Partei von Daniel Günther bei den Wählerinnen und Wählern vorn. Es gibt aber eine Ausnahme - und auch bei den Kompetenzen muss die CDU einer anderen Partei in einem Punkt den Vortritt lassen.