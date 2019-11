Berlin

Der Vorsitzende des Rechtsausschusses des Bundestages, AfD-Politiker Stephan Brandner, hat die Auszeichnung Udo Lindenbergs mit dem Bundesverdienstkreuz als " Judaslohn" bezeichnet. Auf Twitter nahm Brandner damit Bezug auf einen Artikel der "WELT".

Klar, warum der gegen uns sabbert/ sabbern muß:

„Der Musiker, der vor wenigen Tagen das Bundesverdienstkreuz von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erhalten hat...“ Judaslohn?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw"># Judaslohn https://t.co/MxCPp32d7m — Stephan Brandner % (@StBrandner) October 31, 2019

Darin geht es um einen Post Lindenbergs auf seiner Facebook-Seite. Dort hatte er sich entsetzt über den Erfolg der AfD bei der Landtagswahl in Thüringen geäußert. So schrieb er unter anderem: "24 Prozent. Und viele sagen immer noch: das wird sich niemals wiederholen - aber seht ihr denn nicht an den Häuserwänden die selben alten neuen Parolen? Und die gleiche kalte Kotze (wie vor 80 Jahren) schwappt ihnen wieder aus dem Mund." Es brauche keine rückwärtsgewandten Rassisten, Hetzer und menschenfeindliche Brandstifter "in unserm schönen Land". Das Grauen gehe um im Land, nicht nur an Halloween.

björn höcke(„mahnmal der schande“), in der mitte der afd (sagt gauland, der mit dem „vogelschiss„) also horror-höcke, ... Gepostet von Udo Lindenberg am Mittwoch, 30. Oktober 2019

Der Musiker war zudem Anfang Oktober von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Dafür, dass Brandner diese Ehrung nun als " Judaslohn" bezeichnet, erntet er auf Twitter heftige Kritik. Erneut stellen Politiker anderer Parteien Brandners Funktion als Vorsitzender des Rechtsausschusses im Bundestag in Frage. Die Grünen-Politikerin Britta Haßelmann hält das für untragbar: "Der Mann ist eines Rechtsausschussvorsitzenden unwürdig und in dieser Funktion untragbar", schreibt sie.

Der Mann ist eines Rechtsausschussvorsitzenden unwürdig und in dieser Funktion untragbar. #NoAFD https://t.co/Me5BId6J7v — Britta Haßelmann (@BriHasselmann) November 1, 2019

Auch FDP-Politiker Hagen Reinhold meint: "Und schon wieder zeigt AfD-Abgeordneter Stephan Brandner, dass er als Vorsitzender des Rechtsausschusses nicht tragbar ist, wenn er wieder mit antisemitischen Vorurteilen spielt."

Und schon wieder zeigt AfD?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw"># AfD-Abgeordneter Stephan Brandner?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw"># Brandner, dass er als Vorsitzender des Rechtsausschusses nicht tragbar ist, wenn er wieder mit antisemitischen Vorurteilen spielt.https://t.co/5qJdCti4cG — Hagen Reinhold, MdB (@reinholdmdb) November 1, 2019

Die SPD will nun offenbar die Frage der Abwahl von Ausschussvorsitzenden prüfen. Das sagte der rechtspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Johannes Fechner, dem " Handelsblatt", das zuerst über den Tweet Brandners berichtete.

" Judaslohn" ist eine abwertende Bezeichnung für den Lohn eines Verräters. Sie bezieht sich auf Judas Ischariot, der der Geschichte nach Jesus verraten und dafür einen Geldbetrag erhalten hat.

Bereits nach dem Anschlag in Halle hatte Stephan Brandner harsche Kritik einstecken müssen, nachdem er eine antisemitische Nachricht eines Nutzers weiterverbreitet hatte. Dieser hatte geschrieben, die Opfer in Halle seien „eine Deutsche, die gerne Volksmusik hörte“ und „ein Bio-Deutscher“ gewesen und gefragt: „Warum lungern Politiker mit Kerzen in Moscheen und Synagogen rum?“ Der Täter Stephan B. hatte jedoch die Synagoge zum Ziel, wie er danach in Vernehmungen ausgesagt hatte.

Kurz nach dem Vorfall hatten sich mehrere Fraktionen offen gezeigt, eine Abwahl von Ausschussvorsitzenden zu prüfen.

