Berlin

Die Unions-Bundestagsfraktion will mit einer Sondersitzung am 14. Oktober in Leipzig an die Friedliche Revolution in der früheren DDR erinnern. „Wir wollen die Helden der Freiheit ehren“, heißt es in einem Schreiben von Michael Grosse-Brömer ( CDU), Parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion, an die Abgeordneten von CDU und CSU, das dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) vorliegt.

„Der Ruf nach Freiheit”

„Hunderttausende Bürgerinnen und Bürger in Deutschland bewiesen vor 30 Jahren Zivilcourage und nahmen mit dem Ruf nach Freiheit ihr Schicksal mutig in die eigenen Hände“, so Grosse-Brömer in seinem Brief. „Ihnen haben wir es zu verdanken, dass die SED-Diktatur zusammenbrach und die Mauer fiel.“ Helmut Kohl habe diese Gelegenheit genutzt, „um die Wiedervereinigung unserer Nation auch politisch zu vollenden“. Grosse-Brömer ruft die Abgeordneten dazu auf, „durch eine vollständige Präsenz in Leipzig deutlich zu machen, wie wichtig uns die Erinnerung an den Mut und die Entschlossenheit der damaligen Montagsdemonstranten auch heute noch ist“.

Von Rasmus Buchsteiner/RND